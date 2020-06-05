مدير خدمات نقل الدم يوضح شروط تبرع المتعافين من كورونا بالبلازما

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن مركز نقل الدم هو الجهة المختصة بنقل الدم، ومع بداية أزمة كورونا بدأت مصر بدراسة ما حدث فى بعض الدول فى استخدام بلازما المتعافين، وبعد ذلك أقدمنا على تقديم البروتوكول لوزارة الصحة لتفعيل العلاج ببلازما المتعافين، مضيفا: بدأت التجربة فى مركز نقل الدم المتواجد فى منطقة العجوزة، وتجارب العلاج ببلازما الدم أثبتت فعاليتها الكبيرة فى علاج فيروس كورونا، مؤكدا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت بعمل البلازما فى عدد من المراكز.

وتابع سراج الدين، خلال مداخلة تليفزيونية، أن التبرع بالدم للمتعافين من فيروس كورونا يكون بعد مرور أربعة عشر يوما من إتمام الشفاء، مشيرا إلى أن من شروط التبرع أن يكون السن من 18 عاما حتى 60 عاما، وألا يقل الوزن عن 50 كيلو جراما، ونفس شروط التبرع ببلازما المتعافين هى نقس شروط التبرع بالدم.

وواصل سراج الدين، قائلا إن من شروط أخذ بلازما المتعافين إجراء مسحتين سلبيتين للمتعافى.

من جانب آخر، قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، إنه مع بداية ظهور فيروس كورونا وجدنا أن البلازما تم اتخاذها كبروتوكول للعلاج من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تقديم بروتوكول لوزارة الصحة للبدء فى علاج المصابين ببلازما المتعافين من الفيروس.



وتابع سراج الدين، قائلا إنه تم إجراء تجارب لعلاج 30 حالة إصابة ببلازما المتعافين، وأثبتت فعاليتها على المصابين، مؤكدا أن أفضل فترة للتبرع بالبلازما هو بداية من اليوم الرابع عشر، مشيرا إلى أن المتبرعين بالبلازما يخضعون لإجراءات محددة لإنجاح عملية العلاج.