اليوم السابع
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مدير إدارة إسنا الصحية: رصد 17 حالة جديدة مصابة بكورونا فى قرى المدينة

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:17 ص
مدير إدارة إسنا الصحية: رصد 17 حالة جديدة مصابة بكورونا فى قرى المدينة الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، رصد 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا من بين الحالات التى تم فحصها خلال الأيام الماضية بمستشفى صدر إسنا، منها 4 حالات ببندر إسنا، و2 بنجع الشيخ فضيل و2 بقرية النجوع قبلى، و2 بقرية الدير وحالة بمستعمرة كهرباء إسنا، وحالة بقرية النمسا، وحالة بقرية أصفون، وحالة بقرية الحلة، وحالة بقرية زرنيخ، وحالة بقرية طفنيس، وجارى التعامل معهم وتقديم اللازم لعلاجهم، وتوجيه فرق الرصد والتقصى بالمديرية لإجراء العزل اللازم لمخالطيهم لاتخاذ اللازم معهم وتوعية الجميع بإجراءات العزل المنزلى.

وأكد الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه نظراً لعودة الموظفين إلى أعمالهم فى جميع منشآت الصحة، تقرر على الجميع من الأطباء والموظفين بالمواقع الصحية بضرورة ارتداء الماسك وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، وكذلك كافة المواطنين المتوجهين لمقرات الخدمات الصحية ضرورة إرتداء الكمامات لمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد الدكتور زكريا الحداد، أنه على جميع المتوجهين لأى مقر خدمة صحية لطلب خدمة أو تطعيمات أو أي خدمة، ضرورة الإلتزام بالتعليمات وإرتداء الكمامات، موضحاً أن بعض المواطنين اعترضوا على تسليم الملفات بالإدارة، وذلك لوجود تطعيمات أطفالهم بها وخوفهم على أولادهم من العدوى، لذلك تمت الاستجابة لطلبات الأهالى وقررت الإدارة تسليم الملفات على بوابة مستشفى صدر إسنا فى حدود خمسة عشر ملف يومياً، وتزيد تدريجياً.

وكانت قد أعلنت مستشفى العديسات للأطفال المخصصة لعزل الحالات المتأخرة بمحافظة الأقصر فى العناية المركزة، عن خروج 8 حالات شفاء إلى منازلهم، عقب شفائهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي ونائب المدير العام الدكتور محمد علي العجمي، وبإشراف الدكتور منتصر عبد الفتاح مدير عنايات الأقصر والمشرف على عناية مستشفى العديسات، والدكتور أحمد السيد والدكتور محمود الصادق أخصائيين العناية المركزة بالمستشفى، وتحت إشراف تمريضي من يوسف شعبان ومحمد داوود.

 


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