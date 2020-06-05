مديرية طب بيطرى الوادى الجديد تبدأ حملات التحصين ضد الحمى القلاعية غدا

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد ، عن البدء فى أعمال لجان التحصينات الوقائية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع أعتبارا من غدا السبت الموافق 6/6/2020 على مستوى جميع مراكز المحافظة الخمس وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية وخوفا من ظهور اى بؤرة مرضية وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية نحو تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة وذلك على مستوى المراكز والقرى والتوابع .

وقال الدكتور ناجى عوض مدير عام المديرية أن القطاع يناشد المزارعين ومربى الثروة الحيوانية بضرورة التعاون مع الأطباء البيطريين الذين يحملون على عاتقهم الأمانة فى لجان التحصين من اجل تنفيذ أعمال التحصين بنجاح مؤكدا على أنه جرى الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتنفيذ الحملة وفقا لجدول زمنى محدد على مستوى كافة المراكز والقرى ، وذلك بالتنسيق بين المديرية والوحدات المحلية والجهات التنفيذية المختلفة لتوعية المواطنين، وحثهم على تحصين ماشيتهم، بجانب مساهمة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم توفير الأمصال والأدوية اللازمة لضمان عدم ظهور مرض الحمى القلاعية أو حمى الوادي المتصدع والحفاظ على الماشية بالمحافظة.