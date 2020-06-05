محكمة سورية تأمر بفرض الحراسة القضائية على سرياتيل

رويترز

ذكرت وثيقة نشرتها محكمة القضاء الإداري السورية على صفحتها بموقع فيسبوك أن المحكمة قضت بفرض الحراس القضائية على شركة سرياتيل التي يملكها رجل الأعمال الشهير رامي مخلوف في ظل نزاع كبير بشأن ديون متأخرة.

وأمرت السلطات بمصادرة الأصول التي يملكها مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أثرى رجال الأعمال في سوريا، للتخلف عن سداد ضرائب للجهة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السورية تقدر بنحو 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بسعر الصرف في السوق الموازية حاليا.

وكان مخلوف يوما أحد المقربين من الأسد، وقد وصف تجميد الأصول بأنه غير قانوني ومحاولة من الحكومة للاستيلاء على الشركة وكشف النزاع العلني غير المسبوق عن شقاق نادر داخل النخبة الحاكمة في سوريا.

وكتبت المحكمة في منشورها على فيسبوك أن قرار فرض الحراسة القضائية على سرياتيل اتخذ "ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة".

وتحدث مخلوف عن النزاع في ثلاث رسائل مصورة ناشد من خلالها الأسد نفسه التدخل لإنقاذ شركته وفي آخر ظهور له قال مخلوف إنه طُلب منه الاستقالة كرئيس لشركة سرياتيل.

وفي الشهر الماضي منعت المحكمة مخلوف من السفر مؤقتا لحين تسوية النزاع.