اليوم السابع
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محكمة استئناف أمريكية توقف قرارا للبيت الأبيض بمنع صحفى من الدخول

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:43 م
محكمة استئناف أمريكية توقف قرارا للبيت الأبيض بمنع صحفى من الدخول محكمة امريكية
( رويترز)

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قضت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض خالف القانون عندما منع دخول صحفى بعد جدال مهين مع مؤيد للرئيس دونالد ترامب فى البيت الأبيض خلال مناسبة عامة.

 

وأيد حكم المحكمة وهى دائرة محكمة الاستئناف للعاصمة الأمريكية، حكم محكمة أدنى درجة كان قد أوقف معاقبة إدارة ترامب للصحفى برايان كاريم الذى يغطى البيت الأبيض لمجلة بلاى بوي.

 

وقالت محكمة الاستئناف إن من المرجح أن إبطال تصريح دخول كاريم لمدة شهر انتهك حقوقه المقررة بمقتضى الدستور الأمريكي.

 

وقالت المحكمة إن من سلطة البيت الأبيض اتخاذ إجراءات ضد الصحفيين غير المنضبطين لكن القانون يطالبها بتنبيه الصحفى إلى ضبط سلوكه وإن كاريم لم يتلق مثل هذا التحذير قبل منعه من الدخول، ودافعت وزارة العدل الأمريكية عن إدارة ترامب أمام المحكمة ولم ترد فورا على طلب للتعليق.

 

وكانت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض ستيفاتى جريشام قد أخطرت كاريم بمنعه من الدخول بعد أن تبادل الإهانات مع سيباستيان جوركا وهو مذيع برنامج حوارى خلال مناسبة عامة فى حديقة الزهور بالبيت الأبيض فى يوليو عام 2019.

 

 


محكمة استئناف أمريكية

أمريكا

ترامب

البيت الأبيض

صحفى

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