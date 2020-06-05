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محافظ المنيا يقرر تعيين خالد عبد الرؤوف رئيسا لمدينة مطاى

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:32 ص
محافظ المنيا يقرر تعيين خالد عبد الرؤوف رئيسا لمدينة مطاى محافظ المنيا
كتب فريق المحافظات

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قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا تعيين خالد عبد الرؤوف مدير الادارة العامة لشئون مكتب المحافظ ، رئيسا لمدينة مطاى وذلك ضمن حركة تغير المحليات الأخيرة .

وكان قد أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،  حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية والتي تتضمن حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحي و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة، كما ضمت أيضا (60 ) قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكداً على أن الإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

وطالب وزير التنمية المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم .

كما أكد شعراوى علي أن الوزارة تطبق أعلي مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات وتقوم بتصعيد المتميزين ومحاسبة المقصرين

 


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