محافظ القليوبية: إنشاء محور على الضفة الشرقية للرياح التوفيقى طريق بنها كفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا بشأن المحور البديل المزمع إنشاؤه على الضفة الشرقية للرياح التوفيقي طريق بنها كفر شكر، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، ونواب رئيسا مجلسي مدينتا بنها وكفر شكر، والمستشار الهندسي ومسئولي شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والتليفونات والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والري وأملاك الدولة ومديرية المساحة والطرق والهيئة العامة للطرق والكباري.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ، إلى ضرورة عمل تطابق وتنسيق في جميع الإحداثيات الخاصة بالمشروع مع كل الجهات المعنية بالأمر، مع تحري الدقة وتكليف لجنة من معهد بحوث الهيدروليكا ومعهد بحوث الإنشاءات التابعين لوزارة الري والموارد المائية للوقوف على جميع الحقائق الفنية والهندسية بكل دقة قبل الشروع في إنشاء هذا المشروع، حتي يتم على أكمل وجه لخدمة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة على هذا الطريق الحيوي الذي يربط القليوبية بالمحافظات المجاورة.

وأوضح المحافظ، أن المحور البديل ن شأنه تخفيف الضغط المرورى على المحور الذي يعمل حاليا بنها كفر شكر، وذلك في فطار خطة وزارة النقل لتنفيذ المحاور البديلة لخف الضغط المرورى على الكرق والمحاور الرئيسية.



اجتماع محافظ القليوبية مع مسؤولى الطرق والنقل



خلال اجتماع المحافظ