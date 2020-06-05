اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لتحقيق السيولة المرورية..

محافظ القليوبية: إنشاء محور على الضفة الشرقية للرياح التوفيقى طريق بنها كفر شكر

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:42 م
محافظ القليوبية: إنشاء محور على الضفة الشرقية للرياح التوفيقى طريق بنها كفر شكر خلال اجتماع المحافظ مع مسؤولى الطرق والري
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا بشأن المحور البديل المزمع إنشاؤه على الضفة الشرقية للرياح التوفيقي طريق بنها كفر شكر، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، ونواب رئيسا مجلسي مدينتا بنها وكفر شكر، والمستشار الهندسي ومسئولي شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والتليفونات والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والري وأملاك الدولة ومديرية المساحة والطرق والهيئة العامة للطرق والكباري.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ، إلى ضرورة عمل تطابق وتنسيق في جميع الإحداثيات الخاصة بالمشروع مع كل الجهات المعنية بالأمر، مع تحري الدقة وتكليف لجنة من معهد بحوث الهيدروليكا ومعهد بحوث الإنشاءات التابعين لوزارة الري والموارد المائية للوقوف على جميع الحقائق الفنية والهندسية بكل دقة قبل الشروع في إنشاء هذا المشروع، حتي يتم على أكمل وجه لخدمة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة على هذا الطريق الحيوي الذي يربط القليوبية بالمحافظات المجاورة.

وأوضح المحافظ، أن المحور البديل ن شأنه تخفيف الضغط المرورى على المحور الذي يعمل حاليا بنها كفر شكر، وذلك في فطار خطة وزارة النقل لتنفيذ المحاور البديلة لخف الضغط المرورى على الكرق والمحاور الرئيسية.

اجتماع محافظ القليوبية مع مسؤولى الطرق والنقل
اجتماع محافظ القليوبية مع مسؤولى الطرق والنقل

 

خلال اجتماع المحافظ
خلال اجتماع المحافظ

 

محافظ القليوبية خلال الاجتماع
محافظ القليوبية خلال الاجتماع

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

طريق بنها كفر شكر

محور بديل

الرياح التوفيقي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة