اليوم السابع
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محافظ الدقهلية : 464 حالة إجمالى الإزالات حتى اليوم

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:05 م
محافظ الدقهلية : 464 حالة إجمالى الإزالات حتى اليوم جانب من الإزالة
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على تواصل جهود أجهزة المحافظة لإزالة التعديات على أراضى الدولة التى تشمل أراضى زراعية، أراضى أملاك دولة، بناء مخالف داخل الحيز العمراني،بنطاق المحافظة .

وأوضح أيمن مختار محافظ الدقهلية فى بيان أن إجمالى حالات الإزالة التى تمت بلغ 464 حالة تعديات منذ بدء الحملة فى مارس الماضى وحتى اليوم شملت 17 فدان و7قيراط و10 اسهم تعديات على أراض زراعية لعدد 246 حالة، 18 ألف متر مربع مخالفات بناء،43 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة شملت 6 حالات تعديات على أرض بناء،37 حالة على أرض زراعية، التعدى بمخالفات البناء داخل الحيز العمرانى لعدد 175 حالة.

وأشار مختار إلى أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تعمل بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وكافة مراكز واقسام الشرطة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر الذى فرضته الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ الدقهلية انه لا تهاون فى إزالة التعديات على أراضى الدولة مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبه شخصيا لملف الازالة باعتبارها قضية قومية، مؤكدا أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء،وأن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتطبيقا للقانون .

 

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