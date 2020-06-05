اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية : ضبط كميات من اللحوم الفاسدة فى ثلاجة بمركز تمى الأمديد

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:33 م
محافظ الدقهلية : ضبط كميات من اللحوم الفاسدة فى ثلاجة بمركز تمى الأمديد لحوم - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط كميات من اللحوم المتنوعة بثلاجة بمركز ومدينة تمي الامديد لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
 
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بشروط البيع واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية. 
 
وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة التنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية باستمرار الرقابة على السلع الغذائية بمختلف أنواعها،وتشكيل فرق عمل تجوب أرجاء المحافظة لضمان سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. 
 
وأوضح المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين أنه تم المرور على عدد من الأسواق والمحلات العامة وتحرير محضر ضد ثلاجة لحوم مخالفة وضبط كمية قدرها 26طبق حواوشي ،20 طبق كبده مجمدة،9 طبق ممبار، 1 كيس سبيط،16 كيلو كبده منتهية الصلاحية وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر لعدم وجود ترخيص،وكذلك تم المرور على عدد من المخابز وتحرير 3 محاضر لنقص الوزن،ومحضر لعدم مطابقة المواصفات،ومحضرين لعدم وجود لوحة بيانات.
 
 
 
 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

تموين الدقهلية

لحوم فاسدة

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأعلى ربحية فى مصر.. "العبار" يحقق 32% هامش صافى ربح يليه هشام طلعت بـ24%

الأعلى ربحية فى مصر.. "العبار" يحقق 32% هامش صافى ربح يليه هشام طلعت بـ24%

المسماري: المعتوه أردوغان لا يهتم بحسن الجوار.. والمعركة مستمرة

المسماري: المعتوه أردوغان لا يهتم بحسن الجوار.. والمعركة مستمرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ73 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ73 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك

شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

الرئيس التونسى: الحل فى ليبيا يجب أن يكون داخليا دون أى تدخل خارجى

الرئيس التونسى: الحل فى ليبيا يجب أن يكون داخليا دون أى تدخل خارجى

عناوين 5 مراكز دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

عناوين 5 مراكز دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة تكشف شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا

الصحة تكشف شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا

الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة