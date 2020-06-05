محافظ الدقهلية : ضبط كميات من اللحوم الفاسدة فى ثلاجة بمركز تمى الأمديد

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط كميات من اللحوم المتنوعة بثلاجة بمركز ومدينة تمي الامديد لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بشروط البيع واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة التنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية باستمرار الرقابة على السلع الغذائية بمختلف أنواعها،وتشكيل فرق عمل تجوب أرجاء المحافظة لضمان سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين أنه تم المرور على عدد من الأسواق والمحلات العامة وتحرير محضر ضد ثلاجة لحوم مخالفة وضبط كمية قدرها 26طبق حواوشي ،20 طبق كبده مجمدة،9 طبق ممبار، 1 كيس سبيط،16 كيلو كبده منتهية الصلاحية وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر لعدم وجود ترخيص،وكذلك تم المرور على عدد من المخابز وتحرير 3 محاضر لنقص الوزن،ومحضر لعدم مطابقة المواصفات،ومحضرين لعدم وجود لوحة بيانات.