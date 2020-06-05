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محافظ البحيرة: جولات تفقدية للمصانع للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:07 م
محافظ البحيرة: جولات تفقدية للمصانع للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار العمل ودفع عجلة الإنتاج فى كافة المصانع والمشروعات الإنتاجية بنطاق المحافظة للعمل بكامل طاقتها مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق  إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين.

 

وأشار إلى الدور الهام والحيوي لرجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات في توفير معدات الوقاية والتطهير، ومتابعة مدى التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات، مؤكدا استمرار عمل لجان المتابعة للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

 

وفى هذا السياق قامت اللجنة المشكلة من كل من السيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، وحامد العافري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وهيام نعيم مديرة مكتب السلامة بجولة ميدانية تفقدية بعدد من الشركات والمصانع بدمنهور وحوش عيسى للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بها، والاطمئنان على خلوها من أي مخالفات وقائية وارتداء العاملين للكمامات والقفازات واستخدام المطهرات واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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