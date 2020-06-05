اليوم السابع
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محافظ أسيوط يجتمع بمسئولى مشروع الثروة الحيوانية لوضع خطة تطوير وتعظيم الموارد

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:11 م
محافظ أسيوط يجتمع بمسئولى مشروع الثروة الحيوانية لوضع خطة تطوير وتعظيم الموارد جانب من الاجتماع
أسيوط/ ضحا صالح

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اجتمع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمسئولى مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة لمناقشة سبل تعظيم إيرادات المشروع وزيادة الإنتاجية ووضع خطة العام المالى القادم للنهوض بهذ القطاع الحيوى الهام، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروعات الإنتاجية وخاصة مشروع الثروة الحيوانية والاستفادة من الإمكانات المتاحة ورفع كفاءتها لدفع عجلة التنمية بأسيوط.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة والدكتور خالد بكرى مدير عام الطب البيطرى بأسيوط والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وولاء صلاح الدين مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة ومدير مشروع الثروة الحيوانية والعاملين بالمشروع.

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الهام وتوفر كامل الدعم لتنمية وتطوير قطاع الإنتاج الحيوانى لزيادة الإنتاجية وتعظيم العوائد الاقتصادية من قطاع الثروة الحيوانية بما يدعم الناتج القومى ويخدم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم مطالبًا بضرورة متابعة محطات الثروة الحيوانية المنتشرة بكافة مراكز المحافظة وتلبية احتياجات السوق المحلى والمواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة تنفيذ رؤية واضحة التى من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجيته من خلال تطوير أساليب تربية رؤوس الماشية والحفاظ على السلالات المتميزة وتحسينها والاستفادة من خبرات المتخصصين فى كافة الهيئات والمؤسسات المتخصصة فى هذا الشأن للاستمرار بالعملية الإنتاجية بالإضافة إلى استغلال المساحات الشاسعة بالمزارع التابعة للمحافظة بزراعة محاصيل مختلفة مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع لما له من فوائد عديدة للمحافظة ومواطنيها فى حالة استغلاله وتنمية موارده وزيادة إنتاجه.

وأوضح المحافظ فى نهاية الاجتماع أن نجاح آليات التطوير والتنمية لمشروع الثروة الحيوانية لن يتأتى إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية مطالبًا بوضع خطة طموحة للعام المالى القادم تحقق أرباح من المشروع ويدر دخلًا للمحافظة.

 

اجتماع الثروة الحيوانية (1)
 
اجتماع الثروة الحيوانية (2)
 
اجتماع الثروة الحيوانية (3)

اسيوط

الثروة الحيوانية

تقارير مصرية

زيادة الانتاج

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