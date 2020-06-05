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محافظ أسوان يقرر إنشاء وحدة السكان لمواجهة التداعيات السلبية للقضية السكانية

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:16 م
محافظ أسوان يقرر إنشاء وحدة السكان لمواجهة التداعيات السلبية للقضية السكانية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن

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أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قراراً بتشكيل وحدة السكان بديوان عام المحافظة بإشراف من الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ وذلك بهدف متابعة وتقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية على مستوى المحافظة.

 

وذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لتحقيق المواجهة المحكمة و للقضية السكانية باعتبار ذلك من أكبر التحديات الحالية لما لها من آثار سلبية على عوائد التنمية.

 

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة التنسيق بين أعضاء الوحدة والجهات المعنية لإجراء بحوث واستبيانات علمية ميدانية من أجل وضع تحليل دقيق للموقف السكانى، مع دعم الشراكات والأفكار الابتكارية التى تقترح من الشباب مما يساعد على دمجهم فى عملية اتخاذ القرار، بجانب تنسيق وتسريع الاستجابة مع الجهات المسؤولة لمعالجة الفجوات وحل المشاكل السكانية.

 

ووجه اللواء أشرف عطية إلى قيام وحدة السكان بتحديد الإحتياجات من الموارد البشرية والمادية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة والمنسق المركزى، علاوة على تفعيل فريق الرصد الميدانى بديوان عام المحافظة لمتابعة الأنشطة التى يتم تنفيذها، مع رصد المشكلات والمعوقات وتقديم المقترحات بالحلول لها، بجانب إرسال التقارير الدورية الكتابية بمختلف وسائل الإتصال إلى المنسق المركزى لموافاة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى بها.

 

 وتم اليوم إنعقاد الإجتماع الأول للوحدات السكانية لمشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية برئاسة السفير الدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى وبمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة ، وأيضاً دولت شعراوى مدير برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ، بجانب أعضاء وحدة السكان بمحافظة أسوان والمحافظات الأخرى وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبرنامج ZOOM على شبكة الإنترنت.

 

 

 

 

 

 


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