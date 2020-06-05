اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الدقهلية: تكثيف أعمال التعقيم بالأسواق والشوارع ودور العبادة.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:22 م
محافظة الدقهلية: تكثيف أعمال التعقيم بالأسواق والشوارع ودور العبادة.. صور جانب من اعمال التطهير
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل فرق التطهير بمراكز ومدن وأحياء وقرى محافظة الدقهلية بالتنسيق مع الطب الوقائى بمديرية الصحة وفرق التطهير بقطاع الطب البيطرى والمجتمع المدنى بنطاق المحافظة أعمال التطهير المكثفة ورش مواقف السيارات والمنشآت وكافة أماكن تواجد المواطنين بالمطهرات، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على المواطنين فى كافة مناطق المحافظة، كما استمرت فرق اعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بنطاق المحافظة بهدف توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار تكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، ومضاعفة أعمال التقصى وتكثيف حملات التوعية، فى إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة التنفيذية فى المحافظة ومديريات الخدمات المعنيه، هذا بالإضافة الى استمرار اعمال رفع القمامه بهدف تحسين مستوى النظافة بنطاق المحافظة تحقيقا لارضاء المواطنين .

جاء ذلك تنفيذا لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باعتبار الجمعة يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعى لجميع الأماكن فى سائر أنحاء المحافظة، وذلك فى اطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة بكامل أجهزتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا حفاظا سلامة المناخ العام للمواطنين فى المنشآت العامه ومواقف السيارات هذا بالاضافة الى تكثيف وتواصل اعمال رفع القمامه وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

 

IMG-20200605-WA0021
 
IMG-20200605-WA0023
 
IMG-20200605-WA0024
 
IMG-20200605-WA0025

الدقهلية

محافظ الدقهلية

تطهير المنشآت العامة بالدقهلية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة: نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافيين

الصحة: نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافيين

نشرة اليوم السابع.. لا فصل لغير مسددى رسوم المدارس.. وعودة صلاة الجمعة

نشرة اليوم السابع.. لا فصل لغير مسددى رسوم المدارس.. وعودة صلاة الجمعة

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة