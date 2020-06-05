محافظة الدقهلية: تكثيف أعمال التعقيم بالأسواق والشوارع ودور العبادة.. صور

الدقهلية شريف الديب

تواصل فرق التطهير بمراكز ومدن وأحياء وقرى محافظة الدقهلية بالتنسيق مع الطب الوقائى بمديرية الصحة وفرق التطهير بقطاع الطب البيطرى والمجتمع المدنى بنطاق المحافظة أعمال التطهير المكثفة ورش مواقف السيارات والمنشآت وكافة أماكن تواجد المواطنين بالمطهرات، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على المواطنين فى كافة مناطق المحافظة، كما استمرت فرق اعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بنطاق المحافظة بهدف توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار تكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، ومضاعفة أعمال التقصى وتكثيف حملات التوعية، فى إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة التنفيذية فى المحافظة ومديريات الخدمات المعنيه، هذا بالإضافة الى استمرار اعمال رفع القمامه بهدف تحسين مستوى النظافة بنطاق المحافظة تحقيقا لارضاء المواطنين .

جاء ذلك تنفيذا لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باعتبار الجمعة يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعى لجميع الأماكن فى سائر أنحاء المحافظة، وذلك فى اطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة بكامل أجهزتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا حفاظا سلامة المناخ العام للمواطنين فى المنشآت العامه ومواقف السيارات هذا بالاضافة الى تكثيف وتواصل اعمال رفع القمامه وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.