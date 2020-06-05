محافظة الجيزة تزيل 30 عقار مخالف بمنطقة التلاجة بكفر الجبل وعقارين بالحوامدية

كتب سيد الخلفاوى

تواصل محافظة الجيزة لليوم الخامس علي التوالي حملاتها لإزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بمنتهي الحزم.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أن أحياء ومراكز المحافظة تشهد موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة ،مشيراً أنه في مواجهة جديدة مع المخالفات تم أمس إزاله 30 عقار مخالف مكونه من 3 أدوار بشارع التلاجه بكفر الجبل حي الهرم .

وقال راشد ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية لعدم إستغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.

وأكد محافظ الجيزة ، أنه تم أمس إزالة عقارين مجاورين حتي سطح الارض على مساحة 200 متر تقع بمنطقة حوض الجنينة خلف مدرسة الكوثر بزمام الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة حفاظًا على حق الشعب .

لافتاً إلى إنه تتم المتابعة اليومية لأعمال إزالة العقارات المخالفة بمحور الضبعة وشارع الليبي بمنطقة كورنيش النيل حتي الإنتهاء من إزاله كافة العقارات المخالفة بتلك المناطق. مؤكداً أنه تم إزالة تعديات على مساحة 350 م علي أراضي أملاك دولة بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين .























