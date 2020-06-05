اليوم السابع
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محافظة الإسكندرية تعلن رقم 15399 لتلقى استفسارات المواطنين عن "كورونا"

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:43 م
محافظة الإسكندرية تعلن رقم 15399 لتلقى استفسارات المواطنين عن "كورونا" محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية عن تحديد رقم 15399 لتلقى استفسارات مواطنى الإسكندرية فيما يتعلق بمرض فيروس كورونا المستجد، وكذلك شكاوى المواطنين ومقترحاتهم فيما يتعلق بالخدمة الطبية المقدمة.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم أنه من المقرر تفعيل الخط بداية من غد السبت، فضلا عن انه سيقوم بالرد على الرقم المحدد فريق مدرب من الأطباء من خلال برامج تدريبية عن مرض فيروس كورونا المستجد تم إعدادها من قبل لجنة الصحة بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية، قد شدد على المتابعة الشديدة على مدار اليوم لشكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن "كورونا"، كما شدد على مرور لجان متابعة على المستشفيات للتأكد من انتظام العمل لكافة الطواقم الطبية وتوافر العلاج للمواطنين، وتخصيص خط ساخن بشأن "كورونا "لتسهيل التواصل مع المواطنين ومقدمى الخدمة الطبية لتخفيف الضغط عن الخط 105.

وقد تفقد محافظ الإسكندرية مستشفى حميات الإسكندرية، للوقوف على كفاءة العمل بها، ومتابعة احتياجات الأطباء، والتأكد من عدم وجود نقص فى المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الجولة قدم الشريف باسم شعب الإسكندرية رسالة شكر إلى الأطباء مشيدا بالتضحية القوية التى يقومون بها. وأكد على حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم لهم ولذويهم مؤكدا على أن مكتبه مفتوح لتلبية احتياجات لهم ولذويهم .

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، واستفسر من مديرة المستشفى عن كافة الاحتياجات من المستلزمات الطبية الغير متوفرة أو الناقصة.

وحرص محافظ الإسكندرية على المرور بكافة أنحاء المستشفى وتتبع كافة المراحل التى يمر بها المريض داخل المستشفى بدءا من الدخول مرورا بالتحليلات والأشعة وحتى أخذ المسحة انتهاءً بمناطق العزل.

 

 


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