اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 03:31 م
خالد صلاح
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مبيعات التجزئة البريطانية تنخفض 18%.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:27 م
مبيعات التجزئة البريطانية تنخفض 18%.. اعرف التفاصيل أحد متاجر بريطانيا
رويترز

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أظهر مسح اليوم الجمعة، أن متاجر التجزئة البريطانية سجلت انخفاضا في المبيعات بنحو الخُمس تقريبا في مايو إذ أبقت إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا شوارع التسوق خالية.

وقالت شركة بي.دي.أو للمحاسبة وتقديم المشورة للشركات إن مؤشرها الذي يرصد إجمالي المبيعات على أساس المقارنة بالمثل، والذي يضم مبيعات المتاجر التقليدية وعبر الإنترنت، انخفض 18.3 % في مايو ، وهى ثاني أسوأ نتيجة على الإطلاق بعد انخفاض بنسبة 29.6 % في أبريل .

وسلطت بي.دي.أو الضوء على انخفاض نسبته 22.6 % في مبيعات الملابس.

ودخلت بريطانيا في إجراءات عزل عام في 23 مارس لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، مع إجبار جميع متاجر التجزئة التي تُوصف بأنها "غير أساسية" على الإغلاق.

لكن جرى السماح للأسواق الخارجية ومعارض السيارات بالفتح اعتبارا من أول يونيو ومن المقرر أن يعقب ذلك فتح متاجر التجزئة للسلع غير الأساسية في 15 يونيو إذا لبت متطلبات الحكومة للتباعد الاجتماعي.

ومع استمرار الكثير من متاجر التجزئة في التجارة عبر الإنترنت خلال إجراءات العزل العام، سجلت بي.دي.أو قفزة بنسبة 129.5 % على أساس سنوي في مبيعات المتاجر عبر الإنترنت على أساس المقارنة بالمثل، وهي أكبر زيادة منذ بدأت الشركة قياس المبيعات في 2010.  


بريطانيا

مبيعات تجزئه

كورونا

اخبار بريطانيا

مكافحه كورونا

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