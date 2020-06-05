اليوم السابع
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مباحث المصنفات تضبط استديو صوت غير مرخص في القاهرة

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:12 م
مباحث المصنفات تضبط استديو صوت غير مرخص في القاهرة الاستديو
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شركة استديو صوت غير مرخص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى وإستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة أستوديو صوت لتسجيل الأغانى كائن مقره بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ، دون الحصول على التراخيص اللازمة ، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية ، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو وضبط ( فنى صوت بالأستوديو ) وبتفتيش مقر الأستوديو تم ضبط ( وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية ، جهاز لاب توب محمل عليه برامج مونتاج وهندسة صوتية ).

وتمثلت المخالفات المنسوبة للأستوديو في إستخدام برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون إذن أو تصريح من الشركة صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وعدم وجود تراخيص من إدارة الرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة ، وإدارة منشأة بدون ترخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


ستديو

استديو أغاني

تسجيل أغاني

مباحث المصنفات

حوادث

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