لجنة من الوحدة المحلية لمدينة إدفو لمتابعة احتياجات مستشفى الصدر.. صور

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

قامت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان، بالمتابعة الميدانية لمستشفى الصدر بإدفو لرصد الاحتياجات، بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتفقد علاء الدين، حسين نائب رئيس الوحدة المحلية، لمركز ومدينة إدفو، ورمضان العقيد منسق عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالوحدة المحلية مستشفى الصدر بإدفو، وفى إطار المتابعات المستمرة لرصد أى احتياجات خاصة بالمستشفى وتمت الزيارة فى حضور مدير الإدارة الصحية إدفو غرب وفى حضور مدير مستشفى الصدر، وتمت مراجعة إضاءة المنطقة وإضاءة سور المستشفى.

كانت قد قامت لجنة المحافظة بأسوان المشكلة بقرار من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستكمال جولاتها الميدانية للوقوف من أرض الواقع على مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وسرعة التدخل العلاجى لها برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، و بمرافقة الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة.

تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومى على جميع المستشفيات التى تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة لتكون مستشفى فرز وعزل.

شملت الجولة الميدانية للجنة مستشفيات نصر النوبة، كوم أمبو، ودراو المركزية ، بالإضافة إلى مستشفى أسوان التخصصى للعزل بالصداقة الجديدة من أجل مراجعة منظومة العمل داخل أقسام حجز حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا والتأكد من تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.

كما اطمأنت اللجنة أثناء مرورها على غرف عزل المرضى والتى يوجد بها داخل مستشفى نصر النوبة المركزى 7 حالات اشتباه وإيجابي، فيما يتواجد بمستشفى كوم أمبو المركزى 9 حالات اشتباه وإيجابى، فى حين يتواجد بمستشفى دراو المركزى 5 حالات اشتباه وإيجابى، علاوة على تواجد 120 حالة إيجابية بمستشفى العزل بالصداقة الجديدة ، وخلال تفقد المخازن والصيدليات رصدت اللجنة توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج مع وجود أعداد إحتياطية من أسطونات الأوكسجين، بجانب إنتظام شبكات الغازات بهذه المستشفيات ووجود أسرة إضافية يمكن أن تستوعب حالات جديدة حيث تم مراعاة أن تكون أقسام العزلة منفصلة تماماً عن باقى الأقسام والتخصصات الطبية بالمستشفيات المركزية.

وشددت اللجنة بضرورة حسن معاملة واستقبال المرضى مع الالتزام بالضوابط واللوائح الإدارية المنظمة للدخول والخروج، مؤكدة على حتمية انتظام حضور الأطقم الطبية حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتغيبين عن العمل فى ظل هذه الفترة الحاسمة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأشادت اللجنة بالدور البناء الوطنى للمجتمع المدنى فى دعم مستشفيات العزل بالمستلزمات الطبية بكميات احتياطية ، وهو الذى يتوازى مع الدعم المتواصل من وزارة الصحة والمحافظة لجميع المستشفيات بما يعكس التلاحم والتكامل بين جميع قوى المجتمع الأسوانى فى مجابهة جائحة الكورونا.



مستشفي صدر



مستشفي صدر



مستشفي صدر



مستشفي صدر