اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 10:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لا تجلس على المرحاض أكثر من 10 دقائق.. دراسة تؤكد أمراض خطيرة فى انتظارك

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:29 م
لا تجلس على المرحاض أكثر من 10 دقائق.. دراسة تؤكد أمراض خطيرة فى انتظارك المرحاض
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشارت دراسة حديثة إلى أن الإنسان يقضى فى المتوسط 95 دقيقة جلوسا على المرحاض خلال الأسبوع، وأن 90 % من الأشخاص يصطحبون هواتفهم المحمولة معهم إلى الحمام أثناء قضائهم حاجتهم، وصرح جيمس روبرتس، البروفيسور في جامعة بايلور بقوله حسب "شبكة سبوتنيك": "بالتأكيد غيرت الأجهزة الإلكترونية من الطريقة التى نمضى بها وقتنا في الحمام؛ فحين نبتعد عن أجهزتنا، فإننا نشعر بقلق وتوتر وانفعال".

وأوضح أطباء أن الهواتف المحمولة يمكن أن تحمل جراثيم أكثر من التي تنتشر في الحمامات، وهو ما يجب الحذر منه، فيما شدد جريجوري ثوركيلسون، خبير التغذية لدى جامعة بيتسبيرج، على ضرورة تقليل الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الحمام لأقل من 10 إلى 15 دقيقة.

وحذر مارك ليفيى، طبيب الرعاية الأولية، من أن الجلوس على المرحاض يضع ضغطا مفرطا على الأوردة في المستقيم، وهو ما يجب الانتباه إليه بشكل كبير، ويتسبب استمرار الضغط على الأوردة في الإصابة بالبواسير، وهو تورم في أوردة المستقيم يمكن أن يؤدي إلى حدوث نزيف وربما حدوث تدل بالمستقيم.

وقال دكتور إليانور أتكينز، الجراح العام، إن الجلوس على المرحاض يؤدي لوضع كثير من الضغوط على قاع الحوض، خاصة عند عمل مجهود لإحداث حركة بالأمعاء، ويمكن أن يؤدي ذلك لضعف عضلات قاع الحوض وقد ينتج عن ذلك تدل بالمستقيم.

وكشفت دكتور سو دان، الطبيبة المتخصصة في جراحات الجهاز الهضمي بأحد المستشفيات التابعة لجامعة سون يات سين البحثية الواقعة في مدينة غوانزو، عن تعرض رجل في جنوب شرقي الصين لخروج المستقيم من جسمه، بعد قضائه أكثر من 30 دقيقة في الحمام، وهي واقعة نشرت عنها بعض وسائل الإعلام المحلية وقتها.

 


المرحاض

البواسير

أمراض

صحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عالم ما قبل "كورونا" لن يعود.. جمعيات المراحيض البريطانية توصى بإلغاء "المباول".. تدعو لاستبدال المراحيض المنفصلة بأخرى محايدة للجنسين.. واقتراح باستخدام مقاعد ذاتية الإغلاق وصنابير وموزع صابون يعمل بالاستشعار

الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:00 ص

صناعة الطيران تستعد لتغييرات هائلة بعد الوباء.. فاينانشيال تايمز: اتجاه لإلغاء الوجبات والصحف.. كشف حرارى قبل الصعود للرحلة والبعض يمنع الاصطفاف أمام المراحيض.. ومطارات تجرى اختبارات كورونا فى صالات الوصول

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:00 ص

أندونيسيا تعاقب من لم يلتزم بالتباعد الاجتماعى بتنظيف المراحيض العامة

السبت، 16 مايو 2020 03:00 ص

6 عادات تنقل الفيروسات والبكتيريا.. منها عدم إغلاق المرحاض

الخميس، 14 مايو 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الهجرة: أكثر من 20 ألف مواطن عادوا من الخارج خلال أزمة كورونا

وزيرة الهجرة: أكثر من 20 ألف مواطن عادوا من الخارج خلال أزمة كورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوى بيد الله

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوى بيد الله

شاهد.. ميدان التحرير فى أبهى صوره بعد إضاءته وتطويره

شاهد.. ميدان التحرير فى أبهى صوره بعد إضاءته وتطويره

1348 إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا.. وعلاج البلازما طوق النجاة للحالات الحرجة

1348 إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا.. وعلاج البلازما طوق النجاة للحالات الحرجة

الصحة: 9216 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى بفيروس كورونا

الصحة: 9216 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى بفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8158 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

الصحة: شفاء 8158 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

الأعلى ربحية فى مصر.. "العبار" يحقق 32% هامش صافى ربح يليه هشام طلعت بـ24%

الأعلى ربحية فى مصر.. "العبار" يحقق 32% هامش صافى ربح يليه هشام طلعت بـ24%

المسماري: المعتوه أردوغان لا يهتم بحسن الجوار.. والمعركة مستمرة

المسماري: المعتوه أردوغان لا يهتم بحسن الجوار.. والمعركة مستمرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ73 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ73 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك

شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة