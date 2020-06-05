وأوضحت جبهة الوحدة لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أنها ستقوم بإغلاق المكتب الذي يقع في منطقة كايسونج الصناعية بدون الحاجة إلى القيام بأي شيء من الدرجة الأولى، وذلك في بيان أصدره المتحدث باسم جبهة الوحدة لحزب العمال الحاكم.

وقالت جبهة الوحدة في البيان إن النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال كيم يو-جونج، الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي، قد أصدرت تعليمات لبدء مشروع مراجعة من أجل تنفيذ الأشياء التي أشارت إليها تصريحات كيم".



وأضافت "على كوريا الجنوبية أن تضع في الاعتبار أن هذا التصريح يمثل تحذيرات وجهتها النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال المسؤولة عن المشاريع الخاصة بكوريا الجنوبية"، وأكدت قائلة "نحن أيضا بصدد إعداد الأشياء التي يمكن أن تجعل كوريا الجنوبية متعبة للغاية، كذلك نحاول الآن جعلها تواجه صعوبات بالفعل".