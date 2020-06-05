اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 07:38 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:37 ص
كوريا الجنوبية تسجل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى كوريا الجنوبية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إصابة 39 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد على خلفية سلسلة من العدوى الجماعية في كنائس وشركة للمنتجات الصحية وغيرها.
وأوضحت السلطات الصحية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 11 الفا و 668 حالة حتى منتصف ليلة يوم الخميس.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الـ39 حالة الجديدة، جاءت 38 حالة لانتقال العدوى داخليا، وحالة واحدة من الخارج أثناء إجراءات الدخول في المطار.
وبلغ عدد حالات الوفاة 273 بدون تغيير عن اليوم السابق، ووصلت نسبة الوفيات إلى 2.34% لجميع الفئات العمرية.
وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 7 حالات إلى 10 الاف و 506 حالات، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 32 شخصا إلى 889 شخصا.


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كورونا فى كوريا الجنوبية

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