اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 09:12 ص
خالد صلاح
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كندا تجدد إلتزامها بالائتلاف العالمى ضد تنظيم داعش الإرهابى

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:00 ص
كندا تجدد إلتزامها بالائتلاف العالمى ضد تنظيم داعش الإرهابى وزير الخارجية الكندى، فرانسوا فيليب-شامبين
أ ش أ

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أعاد وزير الخارجية الكندى، فرانسوا فيليب-شامبين، الخميس، التزام بلاده بالائتلاف العالمي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع وزراء خارجية الائتلاف عبر الإنترنت، وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الكندية.
وأوضح الوزير مساهمات كندا في التحالف عبر جميع الخطوط الخمسة لجهود التحالف لهزيمة داعش في العراق وسوريا؛ بما في ذلك منع تدفق الإرهابيين الأجانب عبر الحدود ومعالجة تمويل تنظيم داعش والبنية التحتية الاقتصادية.
كما اغتنم الوزير الكندي الفرصة للترحيب برئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، وتعهد بالتزام كندا بالعمل مع الحكومة العراقية الجديدة.
وتقدم كندا مساعدات إنسانية للأشخاص الأكثر تأثرا بالصراع في العراق وسوريا، بما في ذلك اللاجئين الذين فروا إلى الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان.


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التحالف الدولى ضد داعش

تنظيم داعش

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