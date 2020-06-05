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كمامة وقناع وبوابات تعقيم.. الأوقاف تطور منتجات لمواجهة كورونا.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:42 م
كمامة وقناع وبوابات تعقيم.. الأوقاف تطور منتجات لمواجهة كورونا.. صور الواقى المكتبى من إنتاج الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن قيام المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، عن تطوير إنتاجها من الواقى المكتبى "الشرائح العازلة الشفافة"، مؤكدة أن منتجاتها بأسعار خارج المنافسة ، كونها تهدف أساسا إلى خدمة المجتمع ، في ضوء دور وزارة الأوقاف في مجال البر وخدمة المجتمع ومجالات التنمية .

وقالت الوزارة إن الواقى المكتبى يأتي بعد تطوير المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف لواقي الوجه الشفاف، وإنتاجها الكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وبوابات التعقيم.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن أن محافظة جنوب سيناء تسلمت أمس الخميس الدفعة الأولى من واقي الوجه المطور من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ، كما تسلمت أول مجموعة من حاجز المكتب الواقي وألف كمامة قطنية قابلة للغسل وإعادة الاستخدام من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف كدفعة أولى.

وكانت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف، أعلنت عن إنشاء وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه  ، فى ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها، ومساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأكدت المجموعة، أن الهدف من الكمامة المنتجة هو توفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة ، والذى يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين ، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين فإن هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما ، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين .

وأوضحت وزارة الأوقاف أن من المميزات الرئيسة التي يتمتع بها هذا القناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، حيث إنه مصنوع من ماده البولي كربونيت المقاومة للخدش مما يطيل عمر القناع الافتراضي .

الكمامة القطنية
الكمامة القطنية

 

الواقى المكتبى
الواقى المكتبى

 

سيدة تستخدم قناع الوجه
سيدة تستخدم قناع الوجه

 

قناع الوجه من انتاج الأوقاف
قناع الوجه من انتاج الأوقاف

 

قناع الوجه
قناع الوجه

 

محافظ جنوب سيناء يستخدم الحاجز المكتبى
محافظ جنوب سيناء يستخدم الحاجز المكتبى

 

مميزات قناع الوجه
مميزات قناع الوجه

 


الأوقاف

وزارة الأوقاف

تعقيم

كمامة

كمامات الأوقاف

محمد مختار جمعة

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