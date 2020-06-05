فيديو.. التدابير الوقائية بالمسجد النبوي الشريف بأول صلاة جمعة بعد كورونا

إيمان حنا

وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا أدى حوالى 100 ألف مصلى، اليوم، صالة الجمعة فى المسجد النبووى وهى أول جمعة يحضرها المصلون بالمسجد منذ إادة فتح عقب إغلاقه أكثر من 70 يوما كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا.



المصلون اليوم بالمسجد النبوى

وقد حرص المصلون على تحقيق التباعد الاجتماعى بين صفوفهم ، واتداء الكمامات والالتزام بجميع الإجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.



المصلون ملتزمون بالتباعد الاجتماعى أثناء صلاة الجمعة فى المسجد النبوى

ومن جهة أخرى أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تكثيف أعمالها في اختبارات فحص التعقيم داخل نطاق المسجد النبوي.



تهيئة الممرات داخل المسجد النبوى لتسهيل حركة المصلين

وقد أصدر مجلس رئاسة شئون الحرمين، مجموعة من النصائح للمصلين قبل التوجه لأداء صلاة الجمعة اليوم في المسجد النبوي، ونشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، انفوجراف يحتوى على مجموعة من النصائح للمصلين للوقاية من عدوى كورونا، وهي: "الوضوء من المنزل، احضار السجادة الخاصة بك، لبس الكمامة، تعقيم اليدين، عدم اصطحاب الأطفال، عدم احضار المأكولات والمشروبات".

وجاء قرار إعادة فتح المسجد النبوى أمام المصلين ضمن حزمة إجراءات المرحلة الثانية لعودة الحياة الطبيعية بالمملكة العربية السعودية والتى أقرتها لتخفيف قيود الحظر التى فرضها وباء كورونا و تستغرق هذه المرحلة 20 يوما.



الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم أثناء إلقائه خطبة الجمعة بالمسجد النبوى



ومن جانبه قال فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم فى خطبة الجمعة اليوم من داخل المسجد النبوى ،" إن الله عز وجل حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منزلها اللائقة بها في خلقه وأمره، أضاف أن الله حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، له كامل الحكمة المقترنة بالعزة والعلم والخبرة والسعة والتوب والحمد حكمته بالغة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها وتكل الألسن عن التعبير عنها وبحكمته قال تعالى (سبح لله ما في السموات والأرض).







المسجد النبوى من الداخل اليوم

وأوضح فضيلته أنه بحكمة المولى سبحانه خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب، أتقن التدبير وأحسن التقدير وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به قال تعالى (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى)، وتحدى الله الخلق أن يجدوا في خلقه خللًا قال تعالى : (فأرجع البصر هل ترى من فطور) ولو اجتمعت عقول الخلق ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والاتقان لم يقدروا لذا أمر الله الخلق بالاكتفاء بالتأمل فيما خلق من الحكم في مخلوقاته والاطلاع على بعض ما فيها من الحسن والاتقان قال تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والأرض).



تهيئة الممرات داخل المسجد النبوى لتسهيل حركة المصلين

واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي الخطبة بالإشارة إلى أن الله سبحانه بنى أمور عباده أن عرفهم معاني دلائل خلقه وأمره دون دقائقها وتفاصيلها وهذا مطرد في الأشياء أصولها وفروعها وما يخفى على العباد معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه وكونه القدري يكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفاصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به.