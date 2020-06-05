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بعد 70 يوما من الإغلاق

فيديو.. آلاف المصلين يتوافدون على المسجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:49 م
فيديو.. آلاف المصلين يتوافدون على المسجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة صورة من الفيديو
كتب : أحمد علوى

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تدفق اليوم الجمعة آلاف المصلين إلى باحات المسجد الاقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، لأول مرة بعد إغلاق دام نحو ٧٠ يوماً بسبب جائحة كورونا المستجد.
 
 

وكان مجلس اوقاف القدس، قد قال إنه من الـمعلوم بأن هذه الجمعة الأولى التي ستقام في الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد الجائحة، داعيا الى بضرورة الالتزام بتعليمات موظفي وحراس الـمسجد الأقصى الـمبارك، وهذه التعليمات هي: 

كما شدد على التزام كل مصل بإحضار سجادته وكمامته والخضوع لفحص الحرارة والأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج للـمسجد وفي أثناء الصلاة.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، التابع للأوقاف الأردنية، قد عمم على المصلين قبل أيام من أجل الالتزام بتعليمات الحضور لاداء الصلاة في زمن الكورونا.

 
 

الاقصى

صلاة الجمعة

كورونا

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