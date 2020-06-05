فيديو.. آلاف المصلين يتوافدون على المسجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة

تدفق اليوم الجمعة آلاف المصلين إلى باحات المسجد الاقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، لأول مرة بعد إغلاق دام نحو ٧٠ يوماً بسبب جائحة كورونا المستجد.
وكان مجلس اوقاف القدس، قد قال إنه من الـمعلوم بأن هذه الجمعة الأولى التي ستقام في الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد الجائحة، داعيا الى بضرورة الالتزام بتعليمات موظفي وحراس الـمسجد الأقصى الـمبارك، وهذه التعليمات هي:
كما شدد على التزام كل مصل بإحضار سجادته وكمامته والخضوع لفحص الحرارة والأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج للـمسجد وفي أثناء الصلاة.
وكان مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، التابع للأوقاف الأردنية، قد عمم على المصلين قبل أيام من أجل الالتزام بتعليمات الحضور لاداء الصلاة في زمن الكورونا.
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