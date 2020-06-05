فض فرح شعبى بقرية عزبة العراقى فى بنها وتحرير محضر لمواجهة كورونا.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بشبلنجة، بقيادة ياسر إبراهيم رئيس الوحدة، حملة مكبرة فور ورود شكوى، اليوم الجمعة، من وجود تجمع لإقامة فرح بناحية عزبة العراقى قام مسؤولى الوحدة المحلية بشبلنجة بمركز بنها بفض التجمع حفاظا على المواطنين من انتشار وباء الكرونا، وتحرير محضر للمخالفين.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تخصيص خطوط ساخنة جديدة لتلقى بلاغات المواطنين عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة الماضية، وتصنيف المحافظة ضمن أكثر 3 محافظات إصابة على مستوى الجمهورية.

وأكدت المحافظة، أن الخطوط الجديدة للابلاغ هى الخط الساخن (114) من التليفون الأرضي، و(0133222979) أرضي، و"واتس آب" على الرقم (01555573040)، و(01220055008) من التليفون المحمول.

وقرر "الهجان"، تشكيل لجان للمرور على المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من استقبال جميع الحالات على مدار 24 ساعة، مقدما كل الشكر والتقدير للأطقم الطبية على جهدهم الوطنى والإنسانى الكبير فى علاج المرضى وإنقاذ حياتهم، وأنهم يقومون بدور وطنى هام جدا فى ظروف استثنائية دقيقة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الوطن وسلامة جميع المواطنين.



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