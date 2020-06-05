اليوم السابع
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فض سوق الجمعة بأبو الغيط فى القناطر الخيرية لمواجهة كورونا.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:15 م
فض سوق الجمعة بأبو الغيط فى القناطر الخيرية لمواجهة كورونا.. صور أعمال فض سوق أبو الغيط بالقناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم مجموعة من التجار، سوقا شعبيا مخالفا بنطاق مدينة منطقة أبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، مخالفين قرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات والسويقات العشوائية، وذلك فى ظل الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد، معرضين حياة المواطنين لخطر انتقال هذا الفيروس .

من جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بقيادة نقراشي عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بأبو الغيط، وإيهاب منصور سكرتير الوحدة، بناء على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بفض جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار تنفيذ قرار منع الأسواق مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع الشرطة بالمحافظة، وتم فض السوق، إلى جانب تحرير محاضر مخالفة للتجار.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

 

أعمال فض السوق

أعمال فض السوق

 

خلال فض السوق
خلال فض السوق

 

فض سوق أبو الغيط
فض سوق أبو الغيط

 

متابعة فض السوق
متابعة فض السوق

 


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