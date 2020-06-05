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فريق من معهد البحوث الفلكية يرصد ظاهرة الخسوف اليوم والظاهرة تبث "أون لاين"

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:30 ص
فريق من معهد البحوث الفلكية يرصد ظاهرة الخسوف اليوم والظاهرة تبث "أون لاين" خسوف القمر
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هناك فريق بحثي من الباحثين بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سيرصد ظاهرة خسوف شبه ظل القمر اليوم الجمعة.
 
وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أنه سيتم بث الظاهرة وبثها أونلاين على صفحة المعهد، بسبب الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .
 
وخلال هذا الخسوف شبه الظل لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض " الظل " ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت " شبه الظل " لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل.
 
وهذا الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة يُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها، و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، و قارة أستراليا، و قارة أفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.
 
وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريباً، وتكون بداية الخسوف في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة تقريباً وتكون نهايته في الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريباً.
 
يذكر أن ظاهرة الخسوف والكسوف تفيد في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجرى عندما يكون القمر بدراً ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أوالهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدارالشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه. 
 
 
 
 

الفلك

الخسوف

خسوف القمر

الخسوف القمرى

الخسوف والكسوف

جاد القاضى

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