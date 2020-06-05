اليوم السابع
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فتاة المالديف المصرية تروى تفاصيل إرسال مصر علاج "المياه الزرقاء" لها

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:10 م
فتاة المالديف المصرية تروى تفاصيل إرسال مصر علاج "المياه الزرقاء" لها
ماجد تمراز

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قالت فتاة مصرية تقيم فى المالديف، ومصابة بمرض "المياه الزرقاء"، إن "قطرة العين" الخاصة بمرض المياه الزرقاء نفذت، أية رضوان، وبعد أن طلبتها من السلطات فى سريلانكا، قالوا لها أنه لابد أن يكون هناك موافقة من وزارة الصحة المصرية، وزاد الأمر صعوبة أن هناك حظر تجوال كامل فى المالديف، وعلى الفور اتصلت على السفارة المصرية، وطلب أحد العاملين بها أن أرسل إيميل رسمى إلى السفارة بالقصة كاملة، مر أول يوم وفى ثانى يوم اتصلت السفارة وأخطرتنى أن الموافقة حضرت.

وأضافت أية رضوان، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامى أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، أن السفارة أكدت لها على الفور أنها سترسل 4 علب للقطرة الخاصة بها، بالتنسيق مع الصليب الأحمر، مشيرة إلى أن سفير مصر والقنصل المصرى فى المالديف تكفل بسعر القطرة، حيث أخطرونى بخطوط سير العلب الأربعة بشكل مستمر، مؤكدة أن الأزمة كلها تم حلها فى بضع أيام قبل أن تنفذ تماما القطرة التى لديها.

وأضافت أن السفير المصرى هناك اتصل عليها وقال لها أن تطلب منه أى شئ إذا احتاجت إلى ذلك واستفسر عن المدة التى تنفذ فيها العلبة الواحدة، ووعدها أيضا أنه عند فتح الطيران سوف يأتى لها بعدد أخر من العلب الخاصة بالقطرة، مشيرة إلى أن الدواء وصل لها وعليها الختم المصرى وهو أمر يزيد من فخرها بهذه البلد، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل أن تستجيب السلطات المصرية بهذه السرعة.

 


المالديف

فتاة المالديف

سريلانكا

السفارة المصرية في سريلانكا

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