اليوم السابع
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غرامات مالية لـ10 محال بشبرا الخيمة لاختراقهم حظر التجوال

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:23 م
غرامات مالية لـ10 محال بشبرا الخيمة لاختراقهم حظر التجوال اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

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نفذت الأجهزة الأمنية بقسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية على أصحاب  10 محال بدائرة قسمى أول وثانى شبرا الخيمة، اخترقوا قرار حظر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا " المُستجد.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركزةبقيادة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث القسم، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة 10محال  بدائرة قسمى أول وثانى شبرا الخيمة، أمس وظلوا فاتحى محلاتهم رغم قرار الحظر بإغلاقها من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وجرى تغريم المخالفين غرامات مالية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

 

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

 

 فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

 

 

 

 

 


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