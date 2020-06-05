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غدا الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة جريمة الزنا بقانون العقوبات

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:03 م
غدا الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة جريمة الزنا بقانون العقوبات المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، خلال جلستها فى دور يونيو حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.

وكان هانى شكرى نعيم فهيم يوسف قد أقام دعواه رقم 248 لسنة 30 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".


المحكمة الدستورية العليا

دور يونيو

دعوى عدم دستورية

المادة 276 قانون العقوبات

لفظ منزل مسلم

عقوبة الزنا

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