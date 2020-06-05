غادة والى: لنحمى الإنسان والكوكب بإنهاء جرائم الحياة البرية

كتب محمد رضا

دعت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، لحماية صحة الإنسان والكوكب بمحاربة جرائم الحياة البرية، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمى للبيئة الذى يوافق يوم 5 يونيو سنويا منذ عام 1974، والذى تستضيفه هذا العام كولومبيا، تحت شعار "حان وقت الطبيعة" للتاكيد على أهمية التنوع البيولوجى والذى يسعى لحماية كافة الكائنات على الأرض لما لها من دور فى التوازن البيئى.

وقالت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، فى تغريده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "حان وقت الطبيعة.. لنحمى صحة الإنسان والكوكب هذا اليوم.. يوم البيئة العالمى.. بإنهاء جرائم الحياة البرية.. وتقرير جرائم الحياة البرية فى العالم قريبًا – البنجول والفيلة والآلاف من الأنواع الأخرى فى 180.000 مصادرة للحياة البرية فى 20 عامًا.. مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يدعم الحلول".

يشار إلى أن الأمم المتحدة للبيئة، كانت قد بثت، الخميس، مقطع فيديو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة أكدت فيه أننا نواجه فى الوقت الحاضر أزمات تؤثر على حياتنا ونشعر بضعف علاقتنا بالطبيعة والأرض أكثر من أى وقت مضي.

ولفت التقرير المصور الذى شاركت فيه انجير اندرسون المدير التنفيذى للأمم المتحدة للبيئة أنه تدق الطبيعة ناقوس الخطر وتبعث رسائل بأن البشرية على وشك الانهيار ومن المحتمل أن يختفى مليون نوع من النباتات والحيوانات على الأقل فى القريب العاجل.

وأضاف التقرير" نحن على وشك التعرض للانقراض الجماعى على عكس أى شكل شهدته البشرية على الاطلاق حيث نعتمد على الطبيعة للحصول على طاقتنا وغذائنا وكل ما نحتاجه، يمكننا معالجه هذه المشكلة لقد حان الوقت من اجل حماية الطبيعة.

واليوم العالمى للبيئة تستضيفه كولومبيا فى هذا العام 2020 والذى يتم الاحتفال به منذ عام 1974، ويشترك فى الاحتفال به المشاهير والحكومات والمواطنين بما يخدم تركيز الجهود على القضية البيئية الملحة.

وأشارت الأمم المتحدة أن فى هذا العام يأتى الاحتفال تحت شعار "التنوع البيولوجي" حيث أكد ظهور جائحة كوفيد - 19 حقيقة أننا عندما ندمر التنوع البيولوجي، فإننا ندمر النظام الذى يدعم حياة الإنسان. واليوم، يقدر حوالى مليار حالة إصابة بالمرض وملايين الوفيات تحدث كل عام بسبب الأمراض التى تسببها الفيروسات التاجية؛ وأن 75 فى المائة من جميع الأمراض المعدية الناشئة فى البشر هى أمراض حيوانية، مما يعنى أن الحيوانات تنتقل إلى البشر.