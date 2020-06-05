عناوين 5 مراكز دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

1- المركز القومي لنقل الدم ٥١ شارع وزارة الزراعة العجوزة الجيزة

أرقام التواصل ٠٢٣٧٦١٣١١٧ - ٠٢٣٧٦٢٠٢٠٢

2 - المركز الإقليمي لنقل الدم بطنطا سيجر شارع حافظ وهبى

٠٤٠٣٥٠٩٥٧٥

٠٤٠٣٥١١٥٥٤

٠٤٠٣٥٠٩٦٣٧

3- مركز الإسكندرية

ميدان عبد القادر أبو عقدة مجمع الإسعاف كوم الدكة

٠٣٣٩٢٣٢٢٥٧

٠٣٤٩٥١٩٧١

٠٣٧٩٥١٩٦٣

4- المركز الإقليمي لنقل الدم في المنيا شارع كورنيش النيل بجوار مركز الأورام

٠٨٦٢٣٣٩٢٤١

٠٨٦٢٣٣٩٢٤٢

5مركز نقل الدم بالأقصر داخل مستشفي الأقصر الدولى بشارع التلفزيون

٠٩٥٢٢٨٣٥٧٩

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تفعيل 5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافيين من كورونا، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.

وكانت أكدت وزيرة الصحة والسكان في بيان اليوم عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزيرة ، إلى أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافيين لبعض مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدأية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.

وناشدت وزيرة الصحة والسكان المتعافيين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان.