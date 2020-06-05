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عمدة لندن: ضغطت على الحكومة لإلزام السكان بارتداء الكمامات فى المواصلات

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:08 ص
عمدة لندن: ضغطت على الحكومة لإلزام السكان بارتداء الكمامات فى المواصلات عمدة لندن
كتب محمد شعلان

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أكد صادق خان، عمدة لندن، أنه ضغط على الحكومة طوال الأسابيع الماضية لالزام السكان بارتداء أغطية الوجه في وسائل النقل العام وسيتم التطبيق بدءًا من 15 يونيو الجاري، وغرد عمدة لندن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو، ستصبح أغطية الوجه إلزامية على وسائل النقل العام في مدينتنا. لقد ضغطت على الحكومة لأسابيع حول هذه القضية- تظهر أدلة من جميع أنحاء العالم أن أغطية الوجه يمكن أن تساعد في إبطاء انتشار COVID19".

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عمدة لندن على تويتر

 

وفى وقت سابق، وجه صادق خان، عمدة لندن رسالة إلى سكان لندن، بضرورة الحفاظ على وسائل النقل، وأيضا تفضل المشى وركوب الدراجات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، والعمل من المنزل، حيث قال على تويتر، اللندنيون.. ساعد فى الحفاظ على وسائل النقل العام الخاصة بنا آمنة لأولئك الذين ليس لديهم بديل سوى استخدامها. قم بالمشى وركوب الدراجة إذا استطعت، وإذا كنت قادرًا على العمل من المنزل، فيرجى الاستمرار فى ذلك. إذا كان يجب عليك استخدام وسائل النقل العام، فارتدى غطاء وجه لرحلتك بأكملها".

 

وكان صادق خان، عمدة لندن، شدد منذ أيام على أهمية أن يتوجه الطلاب والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم سيرا على الأقدام أو بالدراجات بقدر الإمكان بهدف توفير مساحة للأشخاص الذين ليس لهم بدائل سوى وسائل النقل العام، حتى لا يحدث تكدس فى المواصلات فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال صادق خان، عمدة لندن، عبر حسابه في تويتر: "مع إعادة فتح المدارس خلال الأسبوع المقبل، باتت سلامة سكان لندن فى غاية الأهمية".

 

وأضاف : "نشجع بقوة الآباء والطلاب وأولياء الأمور على القيام بالرحلات سيرًا على الأقدام أو بالدراجة بقدر الإمكان، مما يساعد على توفير مساحة لأولئك الذين ليس لديهم بديل سوى استخدام وسائل النقل العام".


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بريطانيا

كورونا نيوز

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