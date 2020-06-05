عقار كورونا ينتظر الحسم من علماء واشنطن.. وترامب: جاهزين بـ2 مليون جرعة

كتبت: نهال أبو السعود

اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنتجت بالفعل 2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "جاهزة للاستخدام" بمجرد أن يكتشف العلماء ما إذا كانت آمنة وفعالة.

وبحسب تقرير شبكة CNBC اوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي صباح يوم الجمعة من البيت الأبيض انه تم إحراز تقدم هائل في اللقاحات قائلا: "في الواقع ، نحن على استعداد للذهاب من حيث النقل والخدمات اللوجستية. لدينا أكثر من مليوني جرعة جاهزة في حالة التحقق من الأمان ".

اختارت إدارة ترامب خمس شركات كمرشحين لإنتاج لقاح ضد الفيروس وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ولم يحدد خلال المؤتمر أي منها بدا انتاج اللقاح.

قامت المعاهد الوطنية للصحة بعمل التتبع السريع مع شركة التكنولوجيا الحيوية Moderna على لقاح محتمل لمنع Covid-19، وقال المستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي في وقت سابق من إن هناك أربع تجارب على الأقل للقاحات المحتملة التي يشارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر وأشار إنه بحلول بداية عام 2021 "نأمل أن يكون لدينا" مليون جرعة .

بسبب الوباء ، كان المسؤولون الصحيون والباحثون الأمريكيون يسرعون في تطوير اللقاحات المرشحة من خلال الاستثمار في مراحل متعددة من البحث على الرغم من أن القيام بذلك يمكن أن يكون غير فعال إذا انتهى اللقاح بعدم الفعالية أو الأمان.

ويأمل المسؤولون والعلماء الأمريكيون أن يكون اللقاح جاهزًا في النصف الأول من عام 2021.

ووفقا للتقرير قال الرئيس الأمريكي ان العلماء لديهم الان فهم افضل بالنسبة لفيروس Covid-19 ومع ذلك هناك بعض الجوانب الرئيسية التي مازالت تحت الدراسة بما في ذلك كيفية استجابة أجهزة المناعة بمجرد تعرض الشخص.

يوم الثلاثاء ، قال فاوتشي إنه قلق بشأن "متانة" لقاح مضاد للفيروس المحتمل ، قائلاً إن هناك احتمالًا أنه قد لا يوفر مناعة طويلة المدى.

وأضاف فاوتشي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إذا تصرف Covid-19 مثل الفيروسات الأخرى من فصيلته "من المحتمل ألا تكون طويلة الحصانة"، موضحا ان عادة الفيروسات التي تسبب نزلات البرد تتراوح مناعة اللقاحات المتوافرة ضدها بين ثلاثة إلى ستة أشهر إلى أقل من عام تقريبًا".