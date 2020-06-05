وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال لقاء افتراضي مشترك مع كل من مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشنين، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال.

وأضاف عريقات أن المسؤولين الدوليين أكدوا رفض الاستيطان، وضرورة حل الصراع على أساس القانون الدولي، أي إنهاء الاحتلال، وتحقيق مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967.