اليوم السابع
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عدوى جورج فلويد تصل إسبانيا.. مجتمع الأفارقة:العنصرية قضية عالمية

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:04 ص
عدوى جورج فلويد تصل إسبانيا.. مجتمع الأفارقة:العنصرية قضية عالمية مظاهرات ضد العنصرية فى البرازيل
كتبت فاطمة شوقى

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انتشرت الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية بعد مقتل المواطن الأمريكى ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، خنقا، من قبل شرطى أمريكى، فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وتكررت فى أجزاء مختلفة من العالم ، مثل لندن وباريس وبرلين والآن تصل لمايوركا الإسبانية.

وقالت صحيفة "الدياريو" الإسبانية إن مجتمع الأفارقة السوداء والمنحدرين من أصل أفريقي في إسبانيا (CNAAE) تدعو لاحتجاجات فى مايوركا يوم الأحد 7 يونيو الساعة السادسة مساءا، وقالت فى بيان لها "هنا أيضا يوجد عنصرية".

ويحذر ييسون جارثيا ، وهو ناشط ، من مدريد: "نسق الأخوة والأخوات المنحدرون من أصل أفريقي في مدن مختلفة مظاهرات للمطالبة بالعدالة لجورج فلويد ، ولكن أيضًا لتذكر أن العنصرية المؤسسية والاجتماعية لا تحدث في الولايات المتحدة فحسب ، بل هي قضية عالمية".

ويعتبر مجتمع الأفارقة السود والمنحدرين من أصل أفريقي المشكل حديثًا في إسبانيا ، هي منصة جديدة تجمع بين المنحدرين من أصل أفريقي الذين يستمرون فى النضال ضد العنصرية منذ سنوات، وقالت عضو آخر من أعضائها، جنيفر مولينا: "كثير من الناس يتركون جانبا أن العنصرية تحدث أيضا في إسبانيا".

وأوضحت الصحيفة، أن الاحتجاجات ضد العنصرية ستتركز فى العديد من المدن الإسبانية الآخرى أيضا مثل برشلونة ومورسيا ومالقة وفالنسيا، وتطالب المنظمة أن يأتى المتظاهرون بكمامات وان يحترموا المسافات الاجتماعية الآمنة.

وقالت الجالية الإفريقية فى إسبانيا فى بيان "فى مناطق مختلفة من من العالم وبطريقة متنوعة ، ونرى كيف أن العنصرية  المؤسسية والاجتماعية تهدد حياة السود ، بشكل مباشر وغير مباشر ، مع ظروف الفقر الهيكلي ، واستغلال اليد العاملة ، ونقص الفرص التي نحن عليها المقدمة".

وأوضحت أن "السكان المنحدرين من أصل إفريقى يتم احتجازهم باستمرار من قبل الشرطة ويتم احتجازهم فى كثير من الأحيان ووفقا لبحث من جامعة غرناطة فإنه يتم إيقافهم بسبب لون بشرتهم السمراء، مما يغذى العنصرية".

 

 

 


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العنصرية

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الولايات المتحدة الامريكية

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