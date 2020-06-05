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عدد الوفيات فى اليابان يقفز لأعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:35 م
عدد الوفيات فى اليابان يقفز لأعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية اليابان
كتب محمد جمال

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أظهرت بيانات حكومية يابانية ، اليوم الجمعة ، أن عدد الأطفال المولودين فى اليابان بلغ 865.234 فى عام 2019 ، بانخفاض 53166 عن العام السابق ، وهو أدنى مستوى مسجل.

وانخفض معدل الخصوبة الكلى فى البلاد بحسب تقرير نشرته شبكة " فوكس 5" وبلغ متوسط ​​عدد الأطفال الذين ستنجبهم المرأة فل حياتها - 0.06 نقطة إلى 1.36 ، وفقًا لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

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وفي الوقت نفسه ، بلغ عدد الوفيات فى السنة المشمولة بالتقرير 1.381.098 ، وهو أعلى رقم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ونتيجة لذلك ، فاق عدد الوفيات عدد المواليد بمقدار 515864 ، وهو ما يمثل أكبر هامش لهبوط منذ إتاحة بيانات قابلة للمقارنة فى عام 1899.

في مايو ، تعهدت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي بتقديم الدعم ، بما فى ذلك علاج الخصوبة ، بحيث يرتفع متوسط ​​عدد الأطفال لكل زوجين إلى 1.8.

وأشار مسؤول بوزارة الصحة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي بين الشباب وكذلك الصعوبات في الموازنة بين العمل وتربية الأطفال كعوامل وراء انخفاض عدد الأطفال.

كما ارتفع عدد حالات الطلاق من 156 إلى 208489 ، بحسب البيانات.

 


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طوكيو

أخبار اليابان

كورونا

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