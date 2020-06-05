طلبة أكاديمية التمريض يرفعون شعار دعم مرضى السرطان بمستشفى أورام الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استمراراً لسلسة الدعم من طلبة الكليات والجامعات المختلفة لمرضى السرطان بمستشفي علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، ساهم طلبة وطالبات أكاديمية التمريض بالأقصر، في تقديم الدعم المعنوي والمادي بالتبرع لصالح الآلاف من المرضي الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفي.

وخلال الشهور الماضية زار طلبة وطالبات أكاديمية التمريض بمعرفة أطباء وفرق تمريض المستشفي، وتم تنظيم جولة لهم لتعريفهم بكيفية تجهيز وتدريب فرق التمريض المختلفة للوصول لأعلي مستويات النجاح في خدمة عشرات الآلاف من المرضي بصورة يومية داخل أقسام المستشفي المختلفة من علاج كيماوي وعلاج إشعاعي وغرف عمليات وإقامة داخلية ورعاية مركزة وغيرها من أقسام خدمات المرضي اليومية.، وإستقبل قيادات قسم التمريض بالمستشفي أساتذة الأكاديمية، وعرضوا عليهم النجاحات التي يقدمها فريق التمريض بالمستشفي في خدمة المرضي بأقسام علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي، بجانب السهر علي راحة المرضي في غرفة الرعاية المركزة والإقامة الداخلية والمساهمة في نجاح عشرات العمليات في قسم العمليات المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات من حول العالم.

وكانت قد شهدت علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، تنظيم فعاليات ندوة لتدريب فرق التمريض بالمستشفي حول " BASICS OF HEMATOLOGY"، وذلك ضمن سلسلة المؤتمرات والفعاليات المميزة داخل المستشفي لمواكبة التطور العلمى حول العالم في مجالات علاج الأورام والسرطان لدعم مرضى السرطان بصعيد مصر، وذلك تحت إشراف الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفي.

وكانت قد أعلنت مستشفى علاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، أنه فى ظل الخطط والإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، انطلقت المستشفى فى عمل كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية وخدمة الآلاف من المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم دون تقصير خلال فترة مكافحة فيروس كورونا بمصر، وشملت الإجراءات الاحترازية لمحاربة انتشار فيروس كورونا داخل المستشفى، تقليل الزحام فى أماكن الانتظار داخل المستشفى، والتطهير المستمر لجميع الأسطح، وتوفير أدوات تطهير الأيدى وخصوصًا بجوار أماكن الانتظار وعند الأسانسيرات، ومرور فريق طبي على الزوار والمرضى لتوجيه الإرشادات الطبية الخاصة بالمرض، والكشف المبكر على أى مريض أو أى زائر تظهر عليه أعراض عدوى الجهاز التنفسي.