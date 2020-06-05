ضبط 20 مخالفة بيع سجائر بأزيد من أسعارها فى حملة لتموين الغربية

الغربية محمد طارق

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين حملة مكبرة، لضبط السلع بمراكز ومدن المحافظة، حيث تمكنت الحملة من ضبط 20 مخالفة بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى .

وكانت مديرية التموين في محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، شنت حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وضبط الأسواق بمراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملة، عن ضبط 40 عبوة لحوم مجمدة منتهية الصلاحية انتهاء 22/5/2020 بأحد المطاعم الشهيرة شارع بطرس ثان طنطا وتحرر محضر رقم 12777 جنح ثان طنطا، كما تم ضبط 1115 عبوة كبيرة مياه غازية للتلاعب بالأسعار بماركت شهير، وتحرر محضر جنحه 12776 ثان طنطا، كما تم تحرير 11 مخالفة بيع سجاير أزيد من السعر الرسمى .

وكان طارق رحمى، محافظ الغربية، أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى للإشراف والمتابعة على اللجان الفرعية المشكلة بكل وحدة محلية للمراكز والمدن للمرور على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية وكيل وزارة الصحة بالغربية .

وأشار محافظ الغربية، إلى أن القرار تضمن في مادته الثانية تشكيل لجنة فرعية بكل وحدة محلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة تضم رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو نائبه بالتناوب ، مدير الإدارة الصحية بالمركز والمدينة أو نائبه بالتناوب، وأحد أطباء الطب الوقائى ، وأحد أطباء الطب العلاجى ، وأحد الصيادلة من مديرية الصحة ، وعضو من التفتيش المالى والإدارى من مديرية الصحة .

وأوضح، أن اللجان الفرعية تختص بالمرور اليومى على مدار الساعة على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا للتأكد من متابعة توافر شنط العلاج للمخالطين والحالات الإيجابية البسيطة وضمان توزيعها عليهم من خلال الوحدات الصحية أو المستشفيات أو توصيلها للمنازل، والتأكد من توفر المستلزمات الطبية وإنتظام صرفها للأطقم الطبية بالمستشفيات، ومتابعة إستقبال المستشفيات لحالات الإشتباه أو الحالات المؤكدة على مدار الـ 24 ساعة ، وكذلك متابعة تفعيل الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة لكافة الحالات على مدار الـ24 ساعة ، إلى جانب متابعة انتظام حضور الأطقم الطبية في المستشفيات .