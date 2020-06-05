اليوم السابع
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ضبط نص طن دقيق مخابز قبل بيعه فى السوق السوداء بسوهاج

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:54 ص
ضبط نص طن دقيق مخابز قبل بيعه فى السوق السوداء بسوهاج المضبوطات
سوهاج - عمرو خلف

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شنت مديرية التموين بسوهاج تحت اشراف محمد حسين وكيل المديرية لشئون الرقابة حملة تموينية اليوم الجمعة بدائرة مركز سوهاج بالاشتراك مع ادارة مركز سوهاج أسفرت عن تحريرعد11 مخالفة مخابز بلدية منها 3 خبز غير مطابق للمواصفات القانونية  و 5 مخالفات نقص وزن  و2  عدم اعلان 1 بون صرف.

كما تم تحرير محضر ضد احد الأشخاص  لتجميعه 10 أجوله دقيق مخابز زنة 50كجم وزنوا 500 كيلو بغرض بيعهم فى السوق السوداء وجارى العرض على النيابة وذلك  برئاسة محمد ابرهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج  .

وفى وقت سابق شنت مديرية التموين بسوهاج برئاسة محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع إداراه تموين البلينا ومباحث التموين حملة تموينية على مدينة البلينا وتم ضبط 99 شيكارة دقيق بلدي بمخزن بناحية أولاد عليو قبل بيعهم فى السوق لسوداء وتم تحرير محضر جنح أمن دولة يحمل رقم 956 وتمت إحالة المتهم  للنيابة المختصة.

وفى وقت سابق تمكنت مباحث التموين بسوهاج من شن حملة تموينية  وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 53 قضية تموينية من بينها ضبط سيارة قيادة  " أحمد م أ م " 32 سنة سائق ، و " صابر ف م ق" 45 سنة ، مورد أقماح ، ويقيمان دائرة مركز طهطا ، محملة بكميات من الأقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمى " سوس " بقصد الغش والتدليس قبل توريدها لصوامع تخزين الأقماح ، وتم التحفظ على " 32 " طن و " 300 " كجم أقماح.

كما تم ضبط 9 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 7 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و" 8 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"5" قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة و" 11 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله.


 


سوهاج

التموين

دقيق

المخابز

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