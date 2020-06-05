اليوم السابع
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صور.. ضبط ونش ومواد بناء ومقطورة زراعية بالشرقية لمخالفة قرار وقف أعمال البناء

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:03 م
صور.. ضبط ونش ومواد بناء ومقطورة زراعية بالشرقية لمخالفة قرار وقف أعمال البناء جانب من الحملة
الشرقية - فتحية الديب

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شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثاني الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة ثناء فوزى، بالتنسيق مع قسم الإشغالات والإدارة الهندسية، ظهر اليوم، حملة تمكنت من ضبط صاحب عقار يقوم بوضع مواد بناء بالشارع، وتم التحفظ علي ونش يقوم برفع مواد البناء بالعقار وضبط مقطورة زراعية، تم التحفظ على الونش والمقطورة الزراعية ووضعهما بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وتم التنبيه على قسم الإشغالات بتحميل جميع مواد البناء ووضعها بالحملة.

 

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم (5770) لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

 

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزي.

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