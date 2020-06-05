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صور.. ضبط مصنع آيس كريم بدون ترخيص ولحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالمنيا

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:58 ص
صور.. ضبط مصنع آيس كريم بدون ترخيص ولحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالمنيا جانب من الحملة
المنيا – حسن عبد الغفار

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واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وأماكن عرض وبيع اللحوم والأسماك، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، والصحة والجهات المعنية.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكاتف الجهات الرقابية والاجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على والأسواق والمحلات التجارية، بهدف التأكد من سلامة الاغذية المعروضة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

 

وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن ضبط مصنع ايس كريم بدون ترخيص وتم التحفظ على كمية مجهولة المصدر، وضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر، وكميه من زيت الطعام مجهول المصدر، وضبط كمية من اللحوم المجمدة منتهي الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، بالإضافة لتحرير مخالفات لمحلات التجارية بدون ترخيص وشهادات صحية.

 

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