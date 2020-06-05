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صور.. سائحون أوكران يشكرون قيادات جنوب سيناء لاستضافتهم بشرم الشيخ

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:52 م
صور.. سائحون أوكران يشكرون قيادات جنوب سيناء لاستضافتهم بشرم الشيخ السائحون
جنو ب سيناء _ فايزة مرسال

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قالت محافظة جنوب سيناء فى بيان لها اليوم إنه فى إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية ودولة أوكرانيا وفى ضوء اهتمام جمهورية مصر العربية بخاصة محافظة جنوب سيناء بالوافدين والزائرين المحبين للمحافظة، و لتمسك بعض من الزائرين من دولة أوكرانيا بالبقاء بمدينة شرم الشيخ بالرغم من انتشار وباء فيروس كورونا ولما تشهده المدينة من أمان ونظراً لأنها من المدن السياحية التى سجلت أقل عدد إصابات خلال جائحة كورونا.

فقد تم استضافة الزائرين من دولة أوكرانيا حتى تاريخ 4/6/2020 إلى أن استقلوا طائرتهم المتجهة إلى مدينة كييف بدولة أوكرانيا وبلغ إجمالى عددهم 160 راكبا هم 152 من البالغين و8 أطفال.

و توجه جميع الزائرين بالشكر والامتنان لقيادات محافظة جنوب سيناء وعلى رأسهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  لما حظوا به من اهتمام ورعاية فى ظل هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها كل دول العالم، متمنيين وسائلين المولى عز وجل بسرعة انتهاء تلك الأزمة حتى يتمكنوا من العودة مرة أخرى لمدينة السلام فى أقرب وقت.

 

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مدينة شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ

فيروس كورونا

محافظه جنوب سيناء

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