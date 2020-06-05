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صور.. زراعة الشرقية: حصتنا من محصول السمسم هذا العام 325 فدانا

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:13 م
صور.. زراعة الشرقية: حصتنا من محصول السمسم هذا العام 325 فدانا زراعة محصول السمسم
الشرقية- فتحية الديب

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قال المهندس علي لاشين، مدير عام الزراعة، بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن حصة المحافظة من زراعة محصول السمسم هذا العام  بلغت 325 فدانا، وتحرص المديرية علي دعم المزارعين من خلال قسم الإرشاد، حيث كانت المديرية قد عقدت أمس،  ندوه إرشادية عن محصول السمسم بناحية عزبة رجب حوض الشنابير، بحضور عدد من المزارعين وتم التحدث عن عمليات الخدمة والزراعة ومكافحة الأمراض.

فيما أشاد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بجهود وزارة الزراعة نحو تشجيع المزارعين هذا الموسم على زراعة السمسم وتوفير أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض وزيادة البرامج التوعوية لزراعة ورعاية المحصول، لافتا أن المساحة المنزرعة من السمسم العام الماضى لم تزد عن68 ألف فدان متوقعا أن تزيد المساحة هذا الموسم عن 100 ألف فدان لعدة أسباب، أولها الاهتمام الكبير من وزارة الزراعة هذا الموسم بزراعة المحاصيل الزيتية وخاصة السمسم.

وقال نقيب الفلاحين، إنه من ضمن أسباب زيادة المساحات المتوقعة للسمسم، تقلص مساحات زراعة القطن المنافس القوى للسمسم فى مساحة الأرض بالموسم الصيفى، تحديد مساحات الأرز بمحافظات بعينها وأحواض معينة أفسح المجال لزراعة السمسم، ارتفاع عائد السمسم اقتصاديا وسهولة تسويقه لدخوله فى صناعة الحلويات والمخبوزات والزيوت والأعلاف، زيادة مساحات الأراضى الزراعية المستصلحة حديثا وجودة السمسم بها لتحمله العطش والملوحة مما يجعله محصول مناسب فى ظل ندرة المياه بهذه الأراضى وارتفاع نسبة ملوحتها.

 وأكد نقيب الفلاحين، أن الاتجاه لزيادة المساحات المنزرعة بالسمسم أمر ضرورى لأنه محصول صيفى زيتى قليل استهلاك المياه ويعانى المزارعين من قلة المياه وخاصة بالزراعات الصيفية كما أننا نستورد نحو 97% من احتياجاتنا من الزيوت، موضحا أن السمسم يستخدم فى إنتاج الحلاوة الطحينة التى تعتبر غذاء محبوب لمعظم طبقات الشعب المصرى ويستخدم فى صناعة الأعلاف الذى يحتاجها المربين بشده لتغذية مواشيهم.

زراعة محصول السمسم (1)
زراعة محصول السمسم (1)

 

زراعة محصول السمسم (2)
زراعة محصول السمسم (2)

 

زراعة محصول السمسم (3)
زراعة محصول السمسم (3)

 

زراعة محصول السمسم (4)
زراعة محصول السمسم (4)

 

زراعة محصول السمسم (5)
زراعة محصول السمسم (5)

 


 

 


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