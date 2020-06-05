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صور.. حملات تعقيم ورش للشوارع والمنازل جنوب الأقصر بأيادى الشباب

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:47 م
صور.. حملات تعقيم ورش للشوارع والمنازل جنوب الأقصر بأيادى الشباب حملات تعقيم ورش للشوارع والمنازل جنوب الأقصر بأيادى الشباب
الأقصر – أحمد مرعى

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استكمل شباب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مبادرة جديدة لرش وتطهير القرى والنجوع والشوارع بالمدينة، وذلك لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين، حيث شملت الحملات العمل فى تعقيم المناطق المجاورة للمسجد الصاوى ومنطقة المكسر بأكملها بمشاركة الأهالي، وذلك بالتعاون بين الأهالى والشباب فى توفير كافة المواد اللازم بالجهود الذاتية والتبرعات فيما بينهم لخدمة المدينة الأكبر بمحافظة الأقصر فى مكافحة العدوى بالفيروس.

وفى هذا الصدد قال الشاب محمد حسين ياسين إبن مدينة إسنا، إنهم مجموعة من الشباب وكبار المدينة شاركوا فى تلك المبادرة للتطهير والتعقيم لحماية الجميع من العدوى بالفيروس، حيث تبرع مهندس بشراء برميل كلور وقام شباب بتوفير كافة المواد اللازم للرش والتعقيم، حيث تم بالحملات تطهير ورش شارع بنك مصر والعيادات التى تتجول عليها المواطنين بإستمرار، ويتم تعقيم باقى الشوارع بالمدينة لخدمة الأهالى وحمايتهم، حيث ضم فريق التعقيم كل من أيمن المعلاوى من مجلس إسنا، وخيرى عبد المعز من شركة مياه إسنا، ومحمود جمعة السلايمي، وذلك تحت اشراف مجلس مدينة إسنا بقيادة محمد السيد رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وسيارة التعقيم من المدينة، والكلور عبارة عن تطوع من أهل الخير لفريق التعقيم المتطوع مجاني.

وكان قد أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، رصد 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا من بين الحالات التى تم فحصها خلال الأيام الماضية بمستشفى صدر إسنا، منها 4 حالات ببندر إسنا، و2 بنجع الشيخ فضيل و2 بقرية النجوع قبلى، و2 بقرية الدير وحالة بمستعمرة كهرباء إسنا، وحالة بقرية النمسا، وحالة بقرية أصفون، وحالة بقرية الحلة، وحالة بقرية زرنيخ، وحالة بقرية طفنيس، وجارى التعامل معهم وتقديم اللازم لعلاجهم، وتوجيه فرق الرصد والتقصى بالمديرية لإجراء العزل اللازم لمخالطيهم لاتخاذ اللازم معهم وتوعية الجميع بإجراءات العزل المنزلى.

 

حملات تعقيم ورش للشوارع والمنازل جنوب الأقصر بأيادى الشباب (1)
حملات تعقيم ورش للشوارع والمنازل جنوب الأقصر بأيادى الشباب 

 

حملات تعقيم ورش للشوارع والمنازل جنوب الأقصر بأيادى الشباب (2)
حملات تعقيم ورش للشوارع والمنازل جنوب الأقصر بأيادى الشباب 

 

حملات تعقيم ورش للشوارع والمنازل جنوب الأقصر بأيادى الشباب (3)
حملات تعقيم ورش للشوارع والمنازل جنوب الأقصر بأيادى الشباب 

 


الاقصر

حملات تعقيم بالاقصر

مدينة اسنا

رش شوارع الاقصر

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

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