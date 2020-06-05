اليوم السابع
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صور.. تطهير الشوارع ورفع تراكمات القمامة بنطاق حى ثانى الزقازيق

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:26 م
صور.. تطهير الشوارع ورفع تراكمات القمامة بنطاق حى ثانى الزقازيق رفع تراكمات القمامة بنطاق حى ثانى الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة " ثناء فوزي" رئيسة حى ثانى الزقازيق، حملة لتطهير عدد من الشوارع ورفع تراكمات القمامة حرصا على صحة وسلامة المواطنين من انتقال عدوى فيروس كورونا.

 

وباشرت الحملة عملها برفع تراكمات ومخلفات القمامة بالشوارع الرئيسى ةوالفرعية والميادين بنطاق الحى وتعقيم عدد من الشوارع.

 

 وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770)لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

 

 

 وأكد ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها.

 

وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

 

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

 

 

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