اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 10:54 م
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صور..العالم هذا المساء.. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة فى رام الله.. كر وفر بين الشرطة والمحتجين فى المكسيك بعد وفاة شاب رهن الاحتجاز.. مظاهرات تشبه جورج فلويد بـ"المسيح" بكاليفورنيا

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:00 م
صور..العالم هذا المساء.. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة فى رام الله.. كر وفر بين الشرطة والمحتجين فى المكسيك بعد وفاة شاب رهن الاحتجاز.. مظاهرات تشبه جورج فلويد بـ"المسيح" بكاليفورنيا العالم هذا المساء
كتب وكالات

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أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية غرب مدينة رام الله.

من ناحية أخرى، خرج محتجون على وحشية الشرطة في وادي الحجارة ثاني أكبر مدن المكسيك، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن وفاة رجل رهن الاحتجاز قيل إن الشرطة اعتقلته لعدم وضعه الكمامة.

فيما نظم عشرات المتظاهرون فى ولاية كاليفورنيا، مسيرة أطلقوا عليها "مسيرة الحياة" انتهت أمام مقر شرطة باسادينا، احتجاجاً على وفاة جورج فلويد الذى قتل على أيدى رجل شرطة من مينيابولس ، وكذلك وفاة شخصيات أخرى على أيدى ذات القسم مثل كندريك ماكداد، وليروي بارنز، وجيه آر توماس .

ولمزيد من التفاصيل:_
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة فى رام الله

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية غرب مدينة رام الله.

وأطلق جنود الاحتلال - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية - الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين فى المسيرة، الذين خرجوا إحياء لذكرى النكسة، والتى تتزامن أيضا مع ذكرى استشهاد عقل سرور الذى يعد رمزا من رموز المقاومة الشعبية فى نعلين، كذلك الشهيد محمد الخواجا.

ورفع المشاركون فى المسيرة العلم الفلسطيني، مرددين الشعارات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، وإعدام المواطنين بدم بارد كما حصل مع الشهيد إياد الحلاق فى القدس المحتلة.

اعتقال الاحتلال لشاب فلسطينى
اعتقال الاحتلال لشاب فلسطينى

 

الفلسطينيون يرفعون علم بلادهم
الفلسطينيون يرفعون علم بلادهم

 

انتشار جنود الاحتلال
انتشار جنود الاحتلال

 

جندى اسرائيلى يحاول نزع علم فلسطين
جندى اسرائيلى يحاول نزع علم فلسطين

 

جنود الاحتلال الاسرائيلى
جنود الاحتلال الاسرائيلى

 

رجل فلسطينى يحمل علم بلاده فى وجه جنود الاحتلال
رجل فلسطينى يحمل علم بلاده فى وجه جنود الاحتلال

 

شاب فلسطينى يقذف الحجارة على الاحتلال
شاب فلسطينى يقذف الحجارة على الاحتلال

 

شاب يرتدى الوشاح الفلسطينى
شاب يرتدى الوشاح الفلسطينى

 

شبان فلسطينيان يواجهون الاحتلال بالحجارة
شبان فلسطينيان يواجهون الاحتلال بالحجارة

 

عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى
عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى

 

كر وفر بين الشرطة والمحتجين فى المكسيك بعد وفاة شاب رهن الاحتجاز
 

خرج محتجون على وحشية الشرطة في وادي الحجارة ثاني أكبر مدن المكسيك يوم الخميس مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن وفاة رجل رهن الاحتجاز قيل إن الشرطة اعتقلته لعدم وضعه الكمامة.

وشهدت مدن في أنحاء العالم احتجاجات منذ وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود لقي حتفه بعدما ضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس الأمريكية.

وأظهرت لقطات لمحطة ميلينيو التلفزيونية محتجين في وسط مدينة وادي الحجارة التاريخي يقفزون فوق سيارة للشرطة ويحطمون نوافذها قبل أن يضرموا فيها النار. وشوهدت الشرطة وهي تستخدم القوة ضد المحتجين وشمل ذلك شد فتاة من شعرها على الأرض.

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى المكسيك
اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى المكسيك
الشرطة تعتقل ناشطة
الشرطة تعتقل ناشطة
المتظاهرون يحاولون اقتحام أحد القصور التابعة للحكومة
المتظاهرون يحاولون اقتحام أحد القصور التابعة للحكومة
المتظاهرون يدمرون مبنى حكومى
المتظاهرون يدمرون مبنى حكومى
المتظاهرون يكسرون أبواب أحد المبانى الحكومية
المتظاهرون يكسرون أبواب أحد المبانى الحكومية
المكسيك تشهد أحداث مأساوية
المكسيك تشهد أحداث مأساوية
جانب من المشهد فى المكسيك
جانب من المشهد فى المكسيك
حالة من العنف تهيمن على شوارع المكسيك
حالة من العنف تهيمن على شوارع المكسيك
شرطة المكسيك تسحل أحد المتظاهرين
شرطة المكسيك تسحل أحد المتظاهرين
متظاهر مكسيكى يدمر سيارة للشرطة
متظاهر مكسيكى يدمر سيارة للشرطة
متظاهرو المكسيك
متظاهرو المكسيك
متظاهرون يشعلون النيران فى سيارة شرطة بالمكسيك
متظاهرون يشعلون النيران فى سيارة شرطة بالمكسيك

مظاهرات تشبه جورج فلويد بـ"المسيح" بكاليفورنيا
 

نظم عشرات المتظاهرون فى ولاية كاليفورنيا، مسيرة أطلقوا عليها "مسيرة الحياة" انتهت أمام مقر شرطة باسادينا، احتجاجاً على وفاة جورج فلويد الذى قتل على أيدى رجل شرطة من مينيابولس ، وكذلك وفاة شخصيات أخرى على أيدى ذات القسم مثل كندريك ماكداد، وليروي بارنز، وجيه آر توماس .

 

ونشرت وكالة "رويترز"، صوراً للمسيرة والتي يظهر خلالها تشبيه أحد المتظاهرين لجورج فلويد على شكل "المسيح المصلوب"، حيث تم رسمه على لوحة مثل لوحة "صلب المسيح" الشهيرة، وملوف فى وسطه بالعلم الأمريكى، فى إشارة للعنف الأمريكى ضد السود،  كما رفع المتظاهرون لافتات رافضة للعنصرية، وقمع الشرطة الأمريكية.

 

وجاءت المظاهرة بعدما فجر مقتل فلويد يوم 25 مايو الماضى على أيدى رجل شرطة مينيابوليس غضب الأمريكيين، لتتعاقب التظاهرات بشكل يومي بمختلف الولايات، وتنتقل بعدها لبلدان أخرى لرفض العنصرية ضد السود.

 

وفي 25 مايو الماضي، تم توثيق الواقعة التي ضغط فيها ضابط شرطة مينيابوليس ديريك تشوفين، على عنق جورج فلويد وهو مستلق على وجهه على الأرض ومقيد اليدين، لمدة 8 دقائق، من بينها نحو 3 دقائق بعد توقف فلويد عن التنفس، الأمر الذى أدى لخروج مظاهرات حاشدة فى العديد من بلدان العالم مثل بريطانيا وكندا وهولندا، والبرازيل وإسبانيا، والنمسا.

 

و فجرت صورة جورج فلويد وهو طريح أرضا فيما يضغط رجل الشرطة "أبيض"، على رقبته بركبته، المظاهرات والاحتجاجات فى العديد من الولايات المتحدة وكذلك العالم، ضد العنصرية والقتل، وقد أدت موته لغضب المواطنين في أنحاء الولايات المتحدة مع جنوح بعضها إلى أعمال عنف، واعتقل أكثر من 1600 شخص في عشرات المدن، ونشرت قوات الحرس الوطني في 15 ولاية.

المظاهرة فى الشوارع بين السيارات
المظاهرة فى الشوارع بين السيارات

 

تجمع للمسيرة قبيل الانطلاق
تجمع للمسيرة قبيل الانطلاق

 

تشبيه جورج فلويد بالمسيح
تشبيه جورج فلويد بالمسيح

 

جانب من المسرية
جانب من المسرية

 

رسام يرسم صورة لجورج فلويد
رسام يرسم صورة لجورج فلويد

 

لافتات تدعم حق السود الأمريكيين
لافتات تدعم حق السود الأمريكيين

 

لافتات تطالب بالعدل
لافتات تطالب بالعدل

 

لافتات خلال المسرية
لافتات خلال المسرية

 

لافتات مناهضة للعنف
لافتات مناهضة للعنف

 

لافتة تدعو للحب بدلا من العنف
لافتة تدعو للحب بدلا من العنف

 

لافته قضية حياة السود
لافته قضية حياة السود

 

متظاهر يرفع صورة لجورج فلويد
متظاهر يرفع صورة لجورج فلويد

 

متظاهرون بالكمامات
متظاهرون بالكمامات

 

 


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