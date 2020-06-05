صحة كفر الشيخ: عدد مصابى كورونا بالمحافظة بلغ 460 حالة وشفاء 114 مريضا

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عدد الحالات المشتبه فى إصابتهم بكورونا 49 حالة ليرتفع عدد الحالات المشتبه فيها من بداية انتشار الفيروس لـ1349 حالة منهم 90 حالة من خارج المحافظة، كما تبين سلبية عينات 803 حالات، وننتظر نتائج 76 حالة.

وأضافت سلام، لـ"اليوم السابع"، أن عدد الحالات التى رصدتها مديرية الصحة بكفر الشيخ 460 حالة، منها 51 حالة من 8 محافظات، وعدد الحالات التى توفت منذ بداية الجائحة 17 حالة من جميع المحافظات .

وأكدت وكيل الوزارة، أنها تشيد بما تقوم به الأطقم الطبية بالمحافظة من جهود كبيرة سواء فى مستشفيات العزل أو فى الحجر الصحى ببلطيم، أو بتقديم الخدمات الطبية والشنطة العلاجية التى تحتوى على علاج ومطهرات وكمامات وغيرهم للمخالطين بقر ومدن المحافظة .

وأضافت سلام، أنها تناشد المواطنين بالالتزام بمنازلهم وارتداء المامة عند الخروج من المنزل، واستقلال وسائل المواصلات أو التواجد فى الأسواق، للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وحياة الأطقم الطبية .

ووضحت خريطة توزيع المصابين بفيروس كورونا بمحافظة كفر الشيخ، أكثر المدن والقرى وأقلها أيضًا إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ بداية انتشاره وحتى مساء الخميس، حيث وصل عدد الحالات المصابة لـ 460 حالة إيجابية بجميع مدن ومراكز المحافظة، وجاءت مدينة وقرى مركز كفر الشيخ فى المركز الأول بـ 123 حالة وأقلها مدينة ومركز مطوبس بـ 5 حالات فقط، ومتابعة 3709 مخالطين.

وفقا لبيانات وإحصائيات مديرية الصحة فإن مدينة وقرى مركز كفر الشيخ، احتلت المركز الأول فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، جاءت بالمركز الأول مدينة وقرى مركز كفر الشيخ ب 123 حالة ب 28 قرية وحى ،وجاءت مدينة وقرى مركز دسوق فى المرتبة الثانية ب 80 حالة ب 16 حى وقرية ،وجاءت مدينة وقرى مركز بيلا بالمركز الثالث ب 51 حالة ب 12 حى وقرية،وجاءت مدينة ومركز الحامول فى المركز الرابع ب 45 حالة ب 11 حى وقرية ،ووتلاهم مدينة ومركز قلين ب 38 حالة فى 13 قرية ،ومدينة ومركز سيدى سالم وبه 24حالة ب 9 قرى وأحياء، وبمدينة وقرى مركز الرياض 14 حالة ب 7 قرى، وبمدينة ومركز فوه 12 حالات ب 5 أحياء وقرى ،ومدينة والقرى المحيطة بسيدى غازى 9 حالات، وببلطيم 8 حالات، و3 حالات بمطوبس موزعه فى " بندر مطوبس والقمسيون ومهدي"، وخلت 350 قرية وعزبة وكفر وتابع بمحافظة كفر الشيخ من فيروس كورونا حتى الآن.

وتعقد غرفة العمليات والأزمات بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة، وبمشاركة الدكتورة سماح جاد مدير إدارة المستشفيات، والدكتور عبدالرؤوف حمد، مساعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،وفريق إدارة الأزمة يقومون بمتابعة الحالات المصابة أول بأول عن طريق نقلها بسيارات الإسعاف تحت قيادة الدكتور أحمد الجنزورى مدير المرفق، والذى قام بتخصيص 12 سيارة لنقل حالات الكورونا، لمستشفى العزل ببلطيم ونزل المدينة الجامعية بسخا، حيث يتم فحص المخالطين ومتابعة التحاليل والمسحات.