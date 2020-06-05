صحة الغربية تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة سلبية

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، فى بيان لها عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي جاءت نتيجة فحص عيناتها إيجابية.

وأضاف بيان المديرية اليومي أن نتائج فحص عينات الحالات المحتجزه بمستشفيات العزل الصحي بمستشفيات حميات المحلة وحميات طنطا وصدر طنطا ومبرة طنطا والسنطة المركزي وزفتى العام والمنشاوى العام والمحلة العام، بلغ 23 إصابة، بينما جاءت نتيجة فحص العينات لـ21 حالة آخرى سلبية، و6 حالات آخرى سيتم إعادة الاختبار لهم للتأكد من إيجابية الإصابة من عدمه.

وكان اللواء حسام طلعت مدير الأمن الإداري لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ووضعه بالعزل المنزلي لتلقى العلاج، حيث كشف "طلعت" لـ"اليوم السابع" أن أعراض الإصابة بالفيروس ظهرت عليه، وتوجه إلى مستشفى العزل الصحي، للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، مشيرا إلى أنه تم سحب عينات منه، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وأضاف أنه يقضي فترة العلاج بالعزل المنزلى، مؤكدا أن حالته مستقرة ويخضع للعلاج المكثف لحين تماثله للشفاء.